La Ritmico Sinfonica Young Orchestra apre le audizioni per la propria sezione archi dedicata a giovani professori d’orchestra

La Ritmico Sinfonica Young Orchestra, diretta dal Maestro Diego Basso fondatore anche della Orchestra Ritmico Sinfonica italiana, per la propria compagine, di ambito musicale pop rock sinfonico, ha aperto le audizioni per giovani professori d’orchestra da inserire nella sezione archi: violino, viola, violoncello e contrabbasso. La domanda di partecipazione, aperta a musiciste e musicisti di età compresa tra i 18 e i 28 anni, va inviata entro il 31 maggio 2023, completa di curriculum vitae, foto, ed eventuali link audio/video. L’organizzazione prenderà direttamente contatto con i candidati/candidate per definire il giorno e l’orario delle audizioni, che si svolgeranno nel mese di giugno 2023, presso il Teatro di Art Voice Academy in via delle Mimose 6, Castelfranco Veneto (Treviso), in collaborazione con lo studio di registrazione AVA Sound Live Music. L’audizione per i violini prevederà l’esecuzione di un tempo di una Sonata o Partita di Bach a scelta, lo studio di un autore scelto fra P. Rode o J. Dont. Per la viola è richiesto un tempo a scelta dalle Suite di Bach, il Capriccio n. 31 op.22 di Bartolomeo Campagnoli, il primo tempo con cadenza di un Concerto di Carl Stamitz o Franz Anton Hoffmeister. Il violoncellista dovrà eseguire una Suite a scelta tratta dalle "Sei Suites per violoncello solo" di J.S Bach e brani estratti dal Barbiere di Siviglia”, “The Nutcracker Suite, Op. 71a ” e “Tales From The Vienna Woods”. Per il contrabbasso sono previsti due tempi a scelta del candidato dalle Suite di Bach e due tempi di una Sonata a scelta tra i seguenti compositori: A. Vivaldi, F. Geminiani, L. Boccherini. Per tutti gli strumentisti è prevista inoltre la lettura di brani a prima vista su spartiti forniti dall’organizzazione con e senza utilizzo del click in cuffia. Suonare nella Ritmico Sinfonica Young Orchestra significa entrare a far parte di una realtà composta da settanta giovani talenti della musica provenienti da tutta Italia ed essere coinvolti in prove, concerti, tournée e produzioni televisive di levatura nazionale. La prima esperienza televisiva della Young Orchestra è stata in occasione del programma televisivo Sanremo Young, trasmesso in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, nel 2018 e 2019 a cui è seguita, sempre nel 2019 e nel 2021, la partecipazione al Festival di Castrocaro. I suoi musicisti sono stati inoltre protagonisti della tournée veneta “Fly me to the Moon”. È stata l'Orchestra dell’edizione 2021 dei concerti “Musicall” con le voci di Giò di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone, al teatro Politeama Rossetti – Trieste, al Marostica Summer Festival, e al Festival Puccini di Torre del Lago. Hanno suonato all'Arena di Verona per i 50 anni di carriera e il compleanno di Jerry Calà, e, nuovamente, con Andrea Bocelli al Seat Music Awards (2021), insieme al Coro pop Art Voice Academy, diretti dal Maestro Diego Basso. Nello stesso anno, si sono esibiti in occasione dell’anteprima mondiale del disco “Griminelli plays Morricone” al Lido di Venezia – Chiostro San Nicolò durante la 78. Edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Dal 2022 è l'orchestra del tour italiano "Symphony Tour" con Roby Facchinetti. Sempre nel 2022 hanno registrato il video di "Uomini Soli" tratto dal disco "Roby Facchinetti Symphony", il video promo per Rai 1 del concerto de Il Volo in Arena di Verona e partecipato, sempre in Arena, con Gianni Morandi all'esecuzione dell'Inno d'Italia in occasione della Festa della Repubblica. Erano inoltre sul palco del Tim Music Award con Elisa e Mika. Compaiono inoltre nel video del singolo d’esordio “Solo” di Matteo Bocelli, presentato alla trasmissione TV “Good morning America”. Link completo alla modalità di partecipazione: https://bit.ly/AudizioniYoung2023 La domanda di partecipazione va inviata a orchestra@diegobasso.com Per informazioni orchestra@diegobasso.com www.diegobasso.com