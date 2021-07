“Il rito di passaggio dal Sole alla Luna: piccoli gesti quotidiani per vivere meglio”

Serata culturale sotto le stelle

presso il negozio mediorientale "Robe Turche", in via Canoniche, 8 Treviso

a cura della Dott.ssa Lucia Costa, medico chirurgo esperto in ?yurveda



Sono le piccole abitudini che coltivi ogni giorno che hanno il potere di migliorare la tua salute. La Dottoressa Lucia Costa, medico chirurgo esperto in ?yurveda, ti guiderà attraverso l’affascinante mondo della medicina tradizionale indiana, per imparare a vivere in armonia con i ritmi della Natura scanditi dall’alternanza del sole e della luna, dall’alba al tramonto. Ti insegnerà come fare nella vita di ogni giorno per ritrovare l’equilibrio, sostenere la salute e vivere felici attraverso le diverse fasi della giornata e della tua vita.



Lucia Costa: https://ayurveda-e-medicna-ayurvedica/

T. 339 137 1047 https://www.facebook.com/lucia.costa.ayurveda





INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE. N. POSTI LIMITATI E IN RAPIDO ESAURIMENTOINFO E PRENOTAZIONI: Tel 3914360734 - robeturche@gmail.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...