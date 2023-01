"Ritual music for soul": al Radika arriva Tommy Vee

DKA | Treviso | Sabato 28 Gennaio

Dalle 21:00 alle 04:00

Radika presenta: RITUAL music for soul w/TOMMY VEE

Non solo un Dj, non solo un Producer, non solo un Performer. Tommy Vee ancora una volta è pronto a tornare nel dinner club per eccellenza di Treviso, in un Sabato Notte targato RADIKA.

F/W 2023 ?????? ??????

?? LA CENA??

Il divertimento parte già dalla cena, dove i sapori di tutti i giorni vengono avvolti da creatività e gusto, trovando l’equilibrio perfetto tra estetica e piacere.

È da qui che inizia il viaggio sensoriale firmato RADIKA, un vero e proprio Ristorante con una vasta selezione di piatti e pizze tra cui scegliere.

?? LA CENA CANTATA??

Nei nostri sabati si alterneranno dj, vocalist, performer e artisti professionisti.

?? IL DOPOCENA ??

Possibilità di ingresso dopocena a partire dalle 23:30, preferibilmente con prenotazione del tavolo e/o ingresso.

?? DJ ??

Tommy Vee

?? N.B. Possibilità d’ingresso al locale dalle ore 21:00

Per prenotazioni cena e tavoli dopo cena

https://booking.getfy.it/radika_club/cge o PR di fiducia??

Per ingresso singolo dopo cena

https://www.ticketsms.it/it/event/6fZ21KP3

#beyondtaste #beyondcocktail #beyondclub

?? ON WEB ??

facebook.com/rdka.club/

instagram.com/radikaclub/

Radika, Via Fonderia 46, Treviso

?? INFOLINE & RESERVATION

+39 392 123 1235