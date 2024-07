Incontro formativo "Rituale d'estate: trasformare con il fuoco"

Il secondo appuntamento sui rituali dei passaggi stagionali:

"BUONA ESTATE!

Rituale d'Estate: trasformare con il fuoco"



Martedì 16 luglio, ore 20.00-22.30

presso il negozio Robe Turche, via Canoniche 8, Treviso



L’estate è la stagione più calda dell’anno. Nella visione ayurvedica l’elemento fuoco prevale sugli altri (acqua, terra, etere e spazio e) e ha la funzione di trasformare tutto ciò che è stato seminato e nutrito durante la primavera, bruciando ciò che non è più utile a sostenerci, per ottenere una nuova forma, ora utile per noi.



In questo appuntamento d'estate realizzeremo la nostra trasformazione per poter riconoscerci come esseri nuovi.



A conduzione dell’incontro:

Dott.ssa Lucia Costa, medico Ayurveda, insegnante di Hatha Yoga ed esperto in ciclicità della donna;

Chiara Mazzucco, formatrice e studiosa dei linguaggi rituali.



Costo:35€



Info e prenotazioni:



Lucia 3391371047