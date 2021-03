Il 4°appuntamento del nostro percorso culturale sul sacro valore dei riti ci porta giovedì 11 marzo alle ore 20.45 ad approfondire il "Rituale dell'Hammam" insieme alla Dott.ssa Cinzia Bonato, studiosa del mondo islamico.



L’”hammam”, a noi noto anche come “bagno turco”, è presente nel nostro immaginario come il tempio del benessere dell’antica tradizione mediorientale ed è stato adottato in Occidente, nei moderni e desiderati trattamenti di bellezza e per il relax.

Scopriremo però che l'”hammam” non è stato solo luogo di rituali dedicati alla cura del corpo, ma anche un luogo di elevata importanza sociale, uno spazio di ritrovo e di aggregazione delle donne di diverse generazioni: lì si recavano per stare insieme, banchettare, chiacchierare, concedersi confidenze e pettegolezzi, lì le suocere trovavano le mogli per i propri figli.

Un luogo sacro, dove il piacere di “ritrovarsi” intesseva una tradizione memorabile, intorno a un tema ancora una volta essenziale nella vita dell’uomo: l’acqua.



Cinzia Bonato è laureata in Lingue e Civiltà Orientali all'Università Ca'Foscari di Venezia e in Scienze Giuridiche all'Università di Padova. Ha conseguito il titolo di master in Tutela, Diritti e Protezione dei Minori presso l'Università di Ferrara. Si occupa di tematiche inerenti i minori, con particolare interesse per quelle legate al diritto islamico di famiglia e della persona.



