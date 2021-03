Il rituale magico della colazione: diretta su Facebook

Continua il percorso culturale "Prendiamoci cura di noi attraverso il sacro valore dei riti" con un appuntamento speciale dedicato alla Salute. Mercoledì 24 marzo alle ore 20.30 "Il Rituale magico della Colazione", a cura della Naturopata Vania Lot.

Colazione: un rituale di benessere

La colazione è uno stile di vita. Dedicarsi alla colazione è innanzitutto prendersi cura di se stessi, del proprio benessere ma soprattutto è Salute. Una buona colazione, un momento tutto per noi, può notevolmente cambiarci l’umore. Scopriremo insieme cosa significa fare una colazione sana e tutti i benefici che può portare nella nostra vita. La colazione non è solo qualcosa che ingeriamo, è un piccolo Rituale che dedichiamo a noi e alla nostra salute.



Durante la serata si parlerà di:

- Perchè è importante fare colazione?

- La mattina non ho fame: come faccio? Cosa devo mangiare a colazione?

- Metabolismo e colazione: qual'è il nesso? Perdere peso con una colazione sana.

- Non ho mai fatto colazione, non sono abituata, cosa fare? Cosa non deve mai mancare dalla nostra colazione?

Vania Lot è naturopata, riflessologa, iridologa ed esperta di alimentazione naturale. Analizza la funzionalità dell’individuo attraverso la valutazione Iridologica, naturopatica , i test di Kinesiologia applicata e L'Eavi. Aiuta a conoscere il percorso migliore per rimanere in salute e ripristina l’equilibrio bio-energetico-funzionale dell’organismo. Operatrice Reiki, utilizza tecniche di Shiatsu, Riflessologia della mano e del piede, Riflessologia facciale (Dien Chan), craniosacrale, moxibustione(moxa), coppettazione (cupping terapy),Tong Reng , Fiori di Bach. Lavora con donne in gravidanza per un sostegno naturale in questo momento importante della vita e supporta i genitori durante la crescita dei bambini per educarli ad un sano stile di vita predisponendo una corretta prevenzione per evitare le problematiche. Docente di Floriterapia, Alimentazione Naturale ed Erboristeria. Diffonde temi di salute naturale e consapevole.



L'evento, pubblico e gratuito, sarà in diretta sulla pagina Facebook di Robe Turche

https://www.facebook.com/robeturche

Info: Robe Turche

Telefono: 3914360734 o mail: robeturche@gmail.com