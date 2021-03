Il rituale del saluto in medio oriente, appuntamento in diretta Facebook

Prosegue il nostro ciclo di incontri in diretta "Prendiamoci cura di noi attraverso il sacro valore dei riti":

Martedì 16 marzo ore 20.30

In diretta Facebook

"Il rituale del saluto in Medioriente"

A cura di Sebastiano, del negozio "Robe Turche"



Salutarsi non è un semplice convenevole: nel mondo arabo ogni saluto rinvia ad un significato molto profondo, che riflette le lontane usanze e le tradizioni della cultura mediorientale.

Il saluto è una forma di rispetto, introduce e prepara il dialogo tra due persone o tra gruppi. Inoltre esprime un augurio, una benedizione, una richiesta di protezione per la persona da cui ci si congeda.



Sarà Sebastiano ad accompagnarci in questo affascinante e misterioso viaggio nel rituale del saluto, fatto di parole, gesti, formule e scambi, che molto ci rivelano di questa antica cultura.



Sebastiano Toffoletto è titolare del negozio "Robe Turche", che da oltre 5 anni offre un angolo di Medioriente a Treviso, con idee per l'illuminazione, oggettistica, articoli per la casa, idee regalo, incenso e molto altro: tutte realizzazioni fatte a mano in Turchia, Marocco, e negli altri paesi del Medioriente.

Il negozio "Robe Turche" si trova in via Canoniche, 8 a Treviso (alle spalle di Piazza Duomo).





L'evento è in diretta Facebook, gratuito.

