Incontro formativo

"Buona Primavera! I rituali per imparare a lasciar andare e aprirsi al nuovo".



Domenica 14 aprile, ore 10.00/12.30



presso il Centro ?yurveda e Yoga Mah?jyoti

Via Einaudi, n. 29 Dosson di Casier (TV)





Saper chiudere i cicli della vita, ritualizzando la fine di un’esperienza, consente di aprirci al nuovo, rendendoci pronti alla semina di nuove intenzioni, che saranno pronte a fiorire nel prossimo futuro.



Il compito della primavera è di far rinascere la natura, e con lei, noi esseri umani. Per attraversare questo passaggio armoniosamente, abbiamo l'opportunità di realizzare delle pratiche di purificazione e di consapevolezza, allo scopo di imparare a lasciare andare il passato, e chi eravamo, per onorare il dono del presente, chi siamo e chi stiamo per diventare.





L’INCONTRO E’ IL PRIMO DEI 4 APPUNTAMENTI STAGIONALI, DEDICATI ALLA RITUALITA’ DI PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO, INVERNO.



A conduzione dell’incontro: Dott.ssa Lucia Costa, medico Ayurveda, insegnante di Hatha Yoga ed esperto in ciclicità della donna



Chiara Mazzucco, formatrice, studiosa dei linguaggi rituali.



Costo dell'incontro: 35€



Info e prenotazioni:



Chiara 3492604921