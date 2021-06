Rive Divine 2021, iscrizioni chiuse in anticipo: oltre 500 le prenotazioni

Domenica 6 giugno la nona edizione dell'evento a piedi, in bicicletta, in e-bike o in Vespa, per degustare l'eccellenza enogastronomica delle colline vittoriesi del Prosecco

"Rive Divine": tutto esaurito per la settima edizione. La manifestazione che porta i visitatori a scoprire l’eccellenza enogastronomica delle colline vittoriesi del Prosecco, ha dovuto chiudere le iscrizioni con largo anticipo.

Sono circa 500 i partecipanti all’edizione 2021 che domenica 6 giugno passeggeranno nel verde a piedi, in bicicletta, in e-bike o in Vespa, per degustare lungo le tappe del percorso olio, formaggi, salumi, primi piatti, carne, vini tipici e naturalmente dolci. «Tanto successo si spiega certamente con la voglia di ricominciare e il desiderio di lasciarsi alle spalle il grigiore quotidiano e le restrizioni della pandemia ma - come dice Aldo Buosi della Pro Loco di Vittorio Veneto - ha anche un importante significato turistico dato che molti dei partecipanti arrivano dalle provincie vicine e da fuori regione a testimonianza di un gradimento che aumenta di anno in anno». La manifestazione è nata su proposta di un gruppo di aziende locali, il cui numero è aumentato nel tempo e sia la Pro Loco che il Comune sono stati ben felici di affiancarsi ad esse per costruire costruire un successo che nell’edizione 2021 è andato al di là di ogni previsione, obbligandoci a chiudere le iscrizioni con molti giorni di anticipo sul previsto.

«Rive Divine è diventata nel giro di pochi anni una manifestazione importantissima per il nostro territorio - conclude il vicesindaco Gianluca Posocco - Un appuntamento che valorizza l’economia delle aziende locali operanti nel settore enogastronomico, all’interno di una realtà come quella delle Colline del Prosecco, diventate patrimonio Unesco dell’Umanità: ambito riconoscimento che ha dato a quest’area un appeal - anche sotto il profilo turistico - i cui risultati ora si cominciano a vedere. Voglio ringraziare tutti: le aziende partecipanti, la Pro Loco, i volontari coinvolti nell’organizzazione che accompagneranno i turisti lungo i percorsi e tutti quei cittadini che, permettendo alla manifestazione di passare sui loro terreni, danno un contributo fondamentale alla valorizzazione del territorio».