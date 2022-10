Investire nei Private Markets: un roadshow spiega come individuare gli investimenti e iniettare liquidità nel settore privato

Parte il 25 ottobre da Treviso, a Palazzo della Luce, la prima tappa del Roadshow EPM Educational Private Markets di Professione Finanza® e Libra Fiduciaria, dedicato appunto all’universo dei “private markets”. EPM a Treviso è la prima di una serie di tappe, che si svolgeranno in tutta Italia nelle prossime settimane, dedicata ai “private markets” ossia a tutte quelle realtà non quotate in borsa in cui è il momento di investire grazie alle loro caratteristiche: aziende e realtà imprenditoriali appartenenti a settori merceologici molto diversi dalle materie prime, infrastrutture, immobiliare fino alle iniziative digital, a cui si applicano strategie come private equity, private debt, venture capital….

Un importante appuntamento con la partecipazione di esperti e accademici di alto profilo, dedicato a tutti gli imprenditori, consulenti finanziari, commercialisti ed investitori che conoscono il tema degli investimenti e che, in un momento economico molto delicato come questo, hanno bisogno di comprendere meglio e diversificare il proprio portafoglio focalizzandosi su un settore specifico come quello privato. È altrettanto interessante per gli imprenditori del settore “private” che sono alla ricerca di capitali per la propria impresa. E il tessuto economico italiano strutturato proprio su realtà PMI rappresenta un unicum in questo senso per il settore “private”

25 OTTOBRE, TREVISO H, 16,40 – 18,40 PALAZZO DELLA LUCE

https://www.epmroadshow.it

eventi@professionefinanza.com