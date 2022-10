Rock4 - Poprock @ XVIII Vivavoce International A Cappella Festival

Rock4 è un gruppo vocale olandese che ama sperimentare su famose canzoni pop e rock di artisti come Queen, Pink Floyd, Soundgarden, Sting… con una buona dose di umorismo presentano una serie di brani colorati e arrangiati con cura in cui quattro voci si fondono magnificamente a costituire lo stile inconfondibile di Rock4.



Uno stile che negli anni ha ottenuto riconoscimenti internazionali ed è destinato a sorprendere e catturare il pubblico.



La musica di Rock4 non è musica vocale standard: ogni canzone viene attentamente analizzata e ridotta all'essenziale e da lì ricostruita in una canzone quasi nuova. Bellissimi arrangiamenti e brani intensi li hanno portati a colmare il divario tra la musica rock e il teatro. Non copiano mai semplicemente una canzone, ma sono sempre alla ricerca di un approccio caratteristico alla musica: ne scaturisce la loro musica, pensata non solo per intrattenere, ma per commuovere davvero.