Roger Waters, the Wall - Emotional experience

Mercoledì 27 ottobre, presso il Teatro Auditorium Antiga di Miane, si terrà la proiezione di Roger Waters The Wall: il documentario, che include anche spezzoni di un viaggio in Europa del cantante e bassista dei Pink Floyd a bordo di una Bentley, raccoglie numerose performance di un tour che lo ha visto impegnato negli stadi e nei palasport di tutto il mondo tra il 2010 e il 2013.



Evento con prenotazione consigliata, posti limitati. Per prenotazioni https://rebrand.ly/eventimiane, 342 710 1141 o eventi@prolocomiane.it .



L'evento si terrà nel rispetto delle normative di contenimento della pandemia Covid-19 vigenti.

