Mostra "Ron Galella, Paparazzo Superstar": laboratorio di fotografia analogica

Il laboratorio di fotografia analogica è pensato per integrare e arricchire la visita alla mostra e per fornire alcune conoscenze di base sui processi che anche Ron Galella seguiva nel suo lavoro di paparazzo. Al laboratorio seguirà la visita tematica alla mostra per approfondire i concetti trattati. Il laboratorio è aperto a tutte le persone interessate ad approfondire i segreti della camera oscura. Non sono richieste conoscenze o competenze pregresse.

Attività a cura di Jasmine Barri in collaborazione con SIME PHOTO.

COSTO: 8 euro a persona + biglietto d'ingresso alla mostra.

Per i partecipanti che hanno già visitato la mostra prima del 20 gennaio, il biglietto d'ingresso rimane valido.

La mostra sarà visitabile in autonomia a partire dalle ore 15.00.

DURATA: circa 2 ore.

L'iscrizione al laboratorio deve avvenire entro mercoledì 18 gennaio.

Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi alla biglietteria presso Palazzo Sarcinelli, scrivere a info@paparazzosuperstar.com oppure chiamare il 335 789 9669.