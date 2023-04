Un ciclo di incontri per i famigliari che assistono persone anziane

Assistere i propri cari anziani a domicilio, specie se malati o non autosufficienti, è l’impegno quotidiano di molti familiari. L’impegno dei “caregiver” richiede molte energie e porta con sé anche momenti di stanchezza e solitudine. Proprio per aiutare e valorizzare l'impegno di queste persone, Fondazione Città di Roncade ha organizzato un ciclo di 4 incontri dal titolo “Anziani: assisterli a casa in sicurezza e serenità” che prenderà il via sabato 29 aprile, rivolto anche a volontari e operatori professionali.

La presidente Simonetta Rubinato spiega così l’iniziativa: “Ci troviamo a vivere in un contesto sociale, caratterizzato dall’aumento del peso relativo e assoluto della popolazione anziana, in cui le istituzioni sono chiamate a promuovere policy in grado di rafforzare i servizi per la non autosufficienza, favorire la diffusione di un mix di servizi che favorisca il più possibile la permanenza a domicilio delle persone anziane fragili, anche se non del tutto autonome, e sostenere i caregiver riconoscendo il valore sociale del lavoro di cura, promuovendo servizi sociali e sanitari a loro dedicati, come corsi formativi e momenti di supporto anche psicologico, e favorendo la conciliazione dei tempi di cura con i tempi di lavoro”.

Quattro gli incontri in programma, tutti di sabato, dalle ore 9.30 alle 11.30, presso la sala “Itala De Lazzari” nella sede della Fondazione in via Selvatico a Roncade.

Si inizierà il 29 aprile con la dott.ssa Aurora Uliana, assistente sociale e direttrice di RSA, che illustrerà gli strumenti esistenti per sostenere il caregiver nella fatica di prendersi cura dell’anziano a domicilio. Il 13 maggio, il dott. Oscar Zanutto, esperto di tecnologie per l’assistenza, illustrerà gli strumenti digitali esistenti in grado di fornire un'assistenza domiciliare più proattiva e personalizzata alle persone anziane. La dottoressa Giulia Moro spiegherà invece quali strategie e tecniche adottare per migliorare la sicurezza degli anziani a casa propria.

Sabato 27 maggio il dott. Maurizio Gallucci, direttore del Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze dell’Ulss2, illustrerà come l’Alzheimer e le altre demenze, coinvolgendo in modo rilevante anche le famiglie dei malati e le comunità, richiedano l’attivazione di interventi contemporanei posti su diversi fronti. Infine, per sabato 10 giugno è stata organizzata una tavola rotonda durante la quale il dott. Giovanni Sallemi, direttore dei Servizi alla persona dell’Ulss4, la Sindaca di Roncade Pieranna Zottarelli, l’avv. Simonetta Rubinato e il direttore della Rsa Giuliano Trevisiol si confronteranno sulle prospettive dell’assistenza domiciliare.

Gli incontri sono stati organizzati dalla Fondazione in collaborazione con la Cooperativa Promozione Lavoro che gestisce la RSA, con il patrocinio del Comune di Roncade. Per informazioni è disponibile la segreteria della Fondazione: telefono 0422707521. La partecipazione agli incontri è gratuita.