Red Bull Half Court - Torneo internazionale di Basket 3vs3

L’estate è già entrata nel vivo, ma a scaldare ulteriormente l'atmosfera?è arrivata la prima tappa del?Red Bull Half Court, il torneo internazionale di basket 3 contro 3 che vedrà confrontarsi i migliori streetballers del mondo.



Sarà l'H-FARM di?Roncade in provincia di Treviso,?ormai un punto di riferimento di condivisione e collaborazione per studenti, professionisti, imprenditori e appassionati di innovazione, ad ospitare la prima tappa di questo torneo unico. In particolare, il campetto della sede distaccata dell'H-International School, in via A. Olivetti 1, vedrà le squadre affrontarsi rimbalzo dopo rimbalzo per conquistare l'ambita finale nazionale in programma a Bologna il 30 luglio.