A Roncade torna la “Fiera dei Osei…e non solo!” e arriva la 1° edizione della RoncadeRun Green You

Domenica 10 settembre Roncade si riempie di eventi. Nel Parco dell’Isola sul fiume Musestre, infatti, si terrà la 56^ edizione della “Fiera dei osei…e non solo!” che ospita animali da cortile, falchi e rapaci, rettili, tartarughe, uccelli da gabbia e da voliera. E non mancheranno un fornitissimo stand enogastronomico, i giochi equestri con cavalli e asinelli, un’esibizione acquatica di cani da salvataggio, i giochi in legno di una volta per grandi e piccini, oltre a laboratori faunistici e sulla biodiversità del territorio roncadese.

Inoltre, all’interno del percorso fieristico – realizzato dall’Associazione Bondeno cultura e dal Comune di Bondeno (FE) – troverà spazio anche la mostra dedicata allo storione del Po e al caviale ferrarese. Al tutto faranno da contorno 25 pannelli esposti lungo il fiume Musestre che verranno presentati alle ore 11.00 alla presenza di Daniele Biancardi, l’ideatore della mostra che racconta la storia di questa specie ricercata e misteriosa presente nel passato in tutta l’area dell’alto Adriatico e oggetto di importante pesca e commercializzazione per tutta l’Italia del Nord. A questo si aggiunge la produzione del caviale ferrarese con una ricetta particolare unica realizzata nel territorio ferrarese che, dopo anni di oblio, è stata recuperata ln modo singolare a New York ed attualmente riproposta a Ferrara.

In seguito, alle ore 16.00, l’Associazione Pesca Biancade, la Fipsas ed il Comune di Roncade inaugureranno un’area dedicata all’avviamento alla pesca sportiva per bambini e ragazzi. L’iniziativa vuole avvicinare i giovani al mondo fluviale e alla protezione delle risorse naturali del territorio in modo tale da fornire luoghi di gioco e di condivisione.

La giornata si arricchirà di un’ulteriore iniziativa: alle ore 9.00 ci sarà la partenza della 1° edizione della RoncadeRun Green You, corsa non competitiva con percorsi di 6,9 km (Family Run), 11,9 km e 18,5 km. Il ricavato della manifestazione sarà destinato alla piantumazione di alberi autoctoni nel territorio roncadese.

Entrambi gli eventi sono organizzati dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Roncade.