Ronnie Grace & The Maps - Mattorosso

Ronnie Grace & The Maps

Sabato 13 Dicembre 2023 / 22.00

Montebelluna (TV), Mattorosso

Ronnie Grace: un’artista che sfida la categorizzazione. Con una creatività fuori dal comune e una poliedrica maestria artistica, Ronnie affascina il pubblico con le sue performance energiche e memorabili. Di origine italo-canadese, Ronnie Grace è una cantante, cantautrice, performer e attrice che ha calcato palchi in tutto il mondo per oltre un decennio, con più di 1.000 concerti e spettacoli all’attivo. Formata presso l’Accademia Lorenzo Da Ponte in Italia, integra le sue abilità teatrali nelle sue esibizioni musicali. Ronnie non è solo una professionista del canto e della performance dal vivo, ma anche una riconosciuta cantautrice.

A) CENA + SPETTACOLO

Servizio live: 5€ a persona

Per prenotare chiama lo 0423.303757

B) SOLO SPETTACOLO

Ingresso con prima consumazione €10

Ti aspettiamo dalla cena,

Prenota il tuo posto chiamando il numero Infoline 0423 303757