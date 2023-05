"Rosa Positivo - Il vino rosa italiano" - 2^ edizione

Venerdì 12 maggio (dalle 18 alle 23) l’accogliente giardino del ristorante “Osteria alla Pasina” di Dosson di Casier accoglierà la seconda edizione dell’evento “Rosa Positivo – Il vino rosa italiano”, ideato e organizzato da Lionella Genovese con il suo brand “Eleganzaveneta” per divulgare la conoscenza dei vini rosati italiani e per promuovere il loro territorio di vocazione. “L’intento dell’iniziativa, senza l’ausilio di guide e premiazioni, è quello di evidenziare, tramite l’incontro di approfondimento e le degustazioni, come per il vino rosa italiano sia necessario rientrare in una ben precisa mentalità, non solo relativamente al prodotto, ma anche correlata allo stile di vita e alla tradizione”, spiega Lionella Genovese, esperta di marketing del vino, “Ai partecipanti sarà data la possibilità di degustare e confrontare i tanti vini proposti ai banchi di assaggio, oltre a conoscerli attraverso una mirata selezione in cui saranno rappresentate le diverse aree geografiche nazionali, a cui saranno affiancate produzioni provenienti dal Burgenland, la regione austriaca nota per la sua antica tradizione vitivinicola”.

In questa edizione di “Rosa Positivo” il focus sarà dedicato alla Puglia, terra vocata alla produzione di vino rosato che, a livello qualitativo, detiene il podio tra le regioni viticole italiane. Alla realizzazione dell’evento hanno collaborato la giornalista Cristiana Sparvoli, professionista esperta di cultura enogastronomica, e Titti Dell’Erba, ambasciatrice di Bere Puglia Doc nonché componente delle Donne del Vino della Puglia, associazione che ha dato il proprio patrocinio alla serata. A queste collaborazioni si aggiungono altri partner di primo piano: Fisar Treviso, Vinolok by Sigila, Oenoitalia, A.Pro.La.V (Associazione regionale produttori latte Veneto), Gruppo provinciale Panificatori Trevigiani, Prosciuttificio Crosare Prosciutto veneto DOP, Wineho Wine & Food Hospitality Educator, Osteria La Pasina e tutte le cantine che hanno aderito al progetto di Eleganzaveneta, credendo che sia necessario investire nella comunicazione del vino e del suo territorio.

“Intendo promuovere l’elevato valore qualitativo del vino rosa italiano, dando voce ai territori maggiormente vocati e, soprattutto, alle cantine che credono in questo comparto”, dice Lionella Genovese , creatrice di format di spessore che mettono in luce le tipicità e le eccellenze quasi uniche del patrimonio italiano. Questi temi saranno approfonditi nel talk che apre il programma della serata, “I rosati d’Italia tra tradizione e innovazione”, moderato dalla giornalista Cristiana Sparvoli. Il focus porterà l’attenzione sul trend qualitativo nazionale del vino rosa italiano, mettendo in luce le aree vocate alla produzione e ciò che il consumatore finale ricerca ed apprezza. Intervengono Renata Garofano (delegata Donne del Vino Puglia) e Mariangela Cardone (vice presidente nazionale Donne del Vino) sul tema “La Puglia regione leader per la produzione di vino rosato”, Gaia Gottardo (Vinolok) affronterà l’aspetto dell’innovazione del packaging tra eleganza, affidabilità e sostenibilità, l’esperto di Oenoitalia svilupperà il tema “L’eleganza della vinificazione in rosato”, Cristina Mascanzoni Kaiser (Wineho) interverrà su “Il vino tra promozione e formazione”, mentre Andrea Da Ros (docente Fisar nazionale) illustrerà “Perché scegliere un vino rosato in un contest a 360°”. Seguiranno due masterclass sui vini rosati pugliesi e una sui rosati nazionali.

I banchi di assaggio saranno allestiti il giardino della famiglia Pasin, arricchiti dall’abbinamento dei vini con delle “perle” gastronomiche: i formaggi tipici veneti presentati da A.Pro.La.V., la fresca Casatella Trevigiana DOP, il Prosciutto Veneto DOP del Prosciuttificio Crosare e i prodotti del Gruppo Panificatori Trevigiani. Lo chef dell’Osteria alla Pasina proporrà un primo piatto preparato con le tipicità di stagione. A completare la serata ci sarà il sottofondo musicale del duetto di pianoforte e voce diretto dalla pianista Monica Vanin. Informazioni sull’evento “Rosa Positivo 2° Edizione – il Vino rosato italiano 2023” sito web eleganzaveneta.it.