Rosario Bonaccorso Trio "Viaggiando con ..noi" | Valdobbiadenejazz 2023

“un viaggio nei luoghi del mondo e nei luoghi dell’anima”.



Un inno al potere della musica di evocare luoghi vicini e distanti, e le sensazioni e emozioni che li caratterizzano.

Rosario Bonaccorso è al timone di una nave pronta a salpare, il cui equipaggio è completato dal chitarrista Roberto Taufic e dal trombettista Fulvio Sigurtà.



Un trio che nasce e prende spunto dal CD del contrabbassista, “Viaggiando”, uscito nel 2015 e registrato in quartetto, con Fabrizio Bosso, Javier Girotto e Roberto Taufic.

In questo lavoro, nel quale confluisce un retroterra musicale composito e affascinante e dove, oltre a trovare spazio l’impronta raffinata della cultura mediterranea mescolata a un indiscusso respiro internazionale, si avverte l’amore del compositore per la musica brasiliana.

Nella musica di Rosario Bonaccorso si ritrovano un’eterogeneità di influenze e di suggestioni che arricchiscono le composizioni anche attraverso le diverse provenienze geografiche dei musicisti che vi hanno lavorato e che di volta in volta ritroviamo nei concerti dal vivo.

In questo concerto, a fianco di Rosario Bonaccorso ascolteremo la malinconia carioca della chitarra di Roberto Taufic, virtuoso musicista brasiliano sempre più apprezzato in Europa e da tanti anni collaboratore di Bonaccorso; e il sorprendente Fulvio Sigurtá, uno dei piú apprezzati trombettisti della scena contemporanea, interprete richiestissimo e giá da tempo collaboratore di Bonaccorso, vedi il suo ultimo lavoro discografico, A New Home.



Line Up:



Rosario Bonaccorso – contrabbasso e voce

Roberto Taufic – chitarra e voce

Fulvio Sigurtá – tromba e flicorno





Biglietti 15€+2€ Diritto di Segreteria