La RosAzzurra di Motta 2020, salvo peggioramenti dell'emergenza sanitaria, partirà sabato 19 settembre 2020. Una nuova occasione per riprenderci la nostra vita in totale sicurezza. Quest'anno parte del ricavato della RosAzzurra andrà alle Associazioni AVIS e ADMO che tanto fanno per la nostra Comunità. La partenza dei percorsi da 5 e 10 km che attraverseranno il nostro splendido territorio avverrà da Parco Spinade dalle ore 17:30. Per accedere alla partenza sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina.



Per tutti coloro che si iscriveranno entro il 15 agosto 2020 il prezzo di iscrizione sarà ridotto a 10 euro. Troverete tutte le informazioni nella pagina Facebook dedicata.



Vi aspettiamo numerosi per questa nuova esperienza mottense.