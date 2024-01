Le rose di Laura Sarra - Workshop di acquerello

SABATO 10 FEBBRAIO

Dalle 14.30 alle 18.30

Treviso via Borgo Mestre 107



Workshop con l’acquerellista Laura Sarra.

Diplomata all’Accademia di Belle Arti si Venezia, ha scelto di esprimersi con la tecnica dell’acquerello per poter fermare velocemente le emozioni sul foglio.

I suoi soggetti preferiti sono i fiori e le persone.

Laura Sarra nelle proprie opere, ed in particolare nella realizzazione dei soggetti floreali, porta una particolare freschezza e un gioco di equilibri compositivi estremamente raffinati.



Durante il laboratorio si imparerà ad avere una visione di sintesi per raccontare, con acqua e colore, la leggerezza di questo meraviglioso fiore.



Il laboratorio è adatto a chi conosce le basi della pittura ad acquerello.

Il materiale sarà comunicato agli iscritti.



Per informazioni e prenotazione (obbligatoria)



info@sogno2.it www.sogno2.it