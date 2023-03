Rosita Kèss in concerto al corner live

Rosita Kèss Presenta il suo nuovo album Yèlèma con un trio di musicisti d'eccezione.



Rosita Kèss, voce, chitarra.

Davide Repele, chitarra

Brad Christopher Jones, basso

Leo Di Angilla, Percussioni



Special Guest d’eccezione…



La cantautrice Rosita Kèss, newyorkese d'adozione, torna al Corner Live con una band d'eccezione: il bassista newyorkese Brad Christopher Jones, il giovane e talentuosissimo chitarrista vicentino Davide Repele ed il noto percussionista Leonardo Di Angilla.

Presenterà nuove composizioni cantate e strumentali, parte del nuovo album in uscita registrato tra Nashville, New York , Parigi. Nel lavoro sono presenti collaborazioni con il chitarrista Marc Ribot e la cantante Valerie June . Nuances afro-caribbean e sonorità ispirate dalle collaborazioni con musicisti delle comunità Garifuna del Belize, Honduras e Guatemala. Ad accompagnarla in questo ultimo lavoro parte della band del nigeriano Fela Kuti. Rosita ha aperto nel 2015 a Brooklyn , NY, il Bar LunÀtico ; un intimo locale che offre musica live e che già dal primo anno di vita ha ospitato importanti nomi tra i quali Madeleine Peyroux, Jon Cleary, Norah Jones,Mauro Refosco, Laurie Anderson, Valerie June, Clark Gayton, Mannarino, il regista Jonas Mekas...

"Amo vivere in un costante stato di mobilità. Mi è necessario per ciò che creo, nella musica e nella vita. Credo la mia musica, specialmente in questo mio ultimo lavoro, rifletta questo. È itinerante. Si veste dei sapori di terre lontane ma legate da un comune percorso. Di grande ispirazione le composizioni di Mercedes Souza e Ariel Ramirez, il landò della tradizione peruviana la cui icona Susana Baca. Ho sempre sentito un legame particolare con il tango argentino: perché è la musica degli immigrati, reflette il loro profondo senso di nostalgia dei luoghi lasciati. Nato nelle balere argentine-africane, dove Polka, Mazurca, si mescolano alla popolare Habanera cubana e ad i ritmi Candombe dell' Africa. Queste le maggiori influenze nella mia musica…"

Yèlèma e' il titolo del suo ultimo lavoro che presenterà' al Corner Live. Yèlèma significa "Transizioni" nella lingua Bambarà del Mali, Africa. Lingua in cui Rosita canta nell'album assieme a French Creole e Garifuna del Belize. Yèlèma e' anche un concetto...una vita itinerante, di transizioni...perchè nel cambiamento c'è vita.

Rosita ha inciso 4 album solisti e collaborato con numerosi nomi della scena NewYorkese ed Europea. Nel singolo "Northern Sky" uscito nel 2010 duetta con la cantante Beth Hirsch ( A.I.R) Il suo ultimo album F.L.O.Y.D. (For Love of Your Desire) registrato tra Nashville e New Orleans, tributo alla città di New Orleans in cui Rosita ha vissuto tra il 2010 e il 2012. L'album vede la collaborazione/co-produzione del Pianista Jon Cleary e del batterista Andrew Borger (Tom Waits).



Poster: Katya Scarpulla