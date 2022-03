"Rosso come Cappuccetto Rosso" torna al Teatro Sant'Anna

Domenica 13 marzo alle 17 al Teatro Sant’Anna tornano Gli Alcuni, nei panni delle simpatiche Polpetta e Caramella (le attrici Laura Feltrin e Margherita Re) che portano sul palco il divertente spettacolo “ROSSO COME CAPPUCCETTO ROSSO”, regia di Sergio Manfio, dedicato al pubblico dei più piccini. L’originale rilettura della fiaba di Cappuccetto Rosso permette di avvicinare i più piccoli, con humor e allegria, al concetto di colore come primo approccio sensoriale alla realtà: la loro scelta e i mille abbinamenti che si possono fare sono molto importanti per stimolare la creatività e la voglia di giocare dei più piccoli.

LO SPETTACOLO – Un bosco di foglie variopinte può far perdere l’orientamento? Il colore nero del pelo del lupo condiziona il suo comportamento? Il principe azzurro, senza mantello azzurro, sarebbe proprio lo stesso? Com’è interessante scoprire il mondo dei colori! I bambini impareranno che si possono mescolare tra loro per dar vita a colori nuovi che, nel caso della nostra fiaba, aiuteranno Polpetta e Caramella a risolvere le sfide. La banda dei Cuccioli, come è ormai tradizione, interpreterà i personaggi della fiaba, e il divertimento e il lieto fine sono assicurati!

COSTO DEL BIGLIETTO: € 6 a persona.

TESSERE: 5 ingressi € 27,50 | 10 ingressi € 50. La tessera è utilizzabile per tutti gli spettacoli teatrali al Teatro Sant’Anna e al Parco degli Alberi Parlanti nella stagione 2021/2022.

- Tutti gli spettatori sopra i 12 anni dovranno essere muniti di Green Pass rafforzato e indossare la mascherina FFP2 per tutto il tempo di permanenza nel teatro. Non sarà possibile consumare cibo e bevande all’interno del teatro.

- Domenica 20 marzo la rassegna prosegue con lo spettacolo “I TRE PORCELLINI”, messo in scena dalla compagnia I Guardiani dell’Oca.