"Rosso come Cappuccetto Rosso", a teatro con Polpetta e Caramella

A Polpetta e Caramella – le attrici Laura Feltrin e Margherita Re, dirette da Sergio Manfio –, con il divertente “ROSSO COME CAPPUCCETTO ROSSO”, spetta il compito di riaprire (virtualmente) le porte del Teatro Sant’Anna di Treviso dopo la pausa natalizia. L’evento – come di consueto per questa rassegna di spettacoli che si guardano dal divano di casa casa – è presentato in streaming sulla pagina Facebook di Alcuni Teatro Sant’Anna (https://www.facebook.com/AlcuniTeatro) domenica 17 gennaio con inizio alle 16,30.

Riprende così la ricca offerta di spettacoli gratuiti in streaming ad alta partecipazione per i più piccini, che dall’inizio di novembre, ogni domenica, ha coinvolto migliaia di famiglie entusiaste della possibilità offerta di divertirsi insieme ai protagonisti degli spettacoli della compagnia teatrale Gli Alcuni.

LO SPETTACOLO: Un’inedita, divertente rilettura della fiaba di Cappuccetto Rosso, che sa coinvolgere e divertire il giovane pubblico e i genitori grazie alla verve delle due attrici. Polpetta e Caramella riescono ad avvincere i bambini grazie alla narrazione e a splendide canzoni e danze da ripetere tutti insieme. La banda dei 6 Cuccioli, come è ormai tradizione, si affiancherà alle due attrici interpretando in maniera ovviamente un po’ strampalata i personaggi della fiaba, e il divertimento e il lieto fine sono assicurati.

UNO SPETTACOLO INTERATTIVO CHE INCORAGGIA LA PARTECIPAZIONE DEI PIÙ PICCOLI: Anche questo spettacolo – come gli altri della rassegna – è stato recitato e ripreso al Teatro Sant’Anna nelle scorse settimane con 3 cameramen che usavano telecamere in alta definizione. Il video è stato poi editato da Gruppo Alcuni in maniera da divertire il giovane pubblico e stimolare la partecipazione da casa, grazie anche alla presenza dei pupazzi dei fenicotteri Lello e Lella che – durante ogni spettacolo – pongono delle domande al pubblico.

I due fenicotteri sono i protagonisti del divertente “gioco a quiz” che interrompe lo spettacolo in alcuni punti.

Armati di foglio e penna, i bambini da casa sono invitati a segnare su carta le risposte alle facili domande relative allo spettacolo poste dai due pupazzi. Al termine dello spettacolo i genitori possono scrivere a eventi@alcuni.it dando le loro risposte. Per chi risponde correttamente, ogni settimana c’è un premio a sorpresa, diverso ogni settimana e in tema con lo spettacolo!

Il cartellone della rassegna “Il teatro a casa vostra” è stato ideato da GLI ALCUNI, è realizzato in collaborazione con ISRE-Istituto Superiore Internazionale Salesiano di ricerca Educativa, per il progetto ALTER-NATIVE DIGITALI ed è finanziato dalla REGIONE DEL VENETO che finanzia l’operazione attraverso il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 | Asse 1 – Occupabilità – Area Formazione sulla DGR 818 | 4285-0001-818-2020.