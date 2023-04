Sabato del Vignaiolo - 2° Edizione

Sabato 6 maggio va in scena Seconda Edizione de Il Sabato del Vignaiolo

Evento promosso dalla Fivi Nazionale che la Delegazione di Treviso propone in una location unica come Barchessa Loredan a Volpago del Montello.

Un pomeriggio in mezzo alla natura e alle vigne, in compagnia di molti Vignaioli Trevigiani e anche alcuni ospiti da altre regioni

Dalle 16:00 alle 22:00 vi aspettiamo portatevi una coperta per accomodarvi in relax sul prato o sotto la vigna

Cosa troverete?

- sotto la barchessa tavoli con degustazione dei vini di tutti i vignaioli presenti

- possibilità di acquistare il vino da tutti i vignaioli

- food truck selezionati e garantiti dai vignaioli

- musica dal vivo

- animazione per i bambini

Alle ore 16:00

Masterclass Vini di Confine condotta dal Sommelier Paolo Ianna, presso la sala Wine Yard 227 Bistrot ( Via Schiavonesca Nuova 227 Selva del Montello).

L’ingresso all’evento per i maggiorenni è a pagamento € 23,00 per il biglietto acquistato anticipatamente al link qui sotto, € 25,00 per il biglietto acquistato sul posto.

Il biglietto comprende il calice, la tracolla porta calice e la possibilità di accedere a tutti i banchi d’assaggio disponibili.

Per i minori l’ingresso è gratuito e non verranno servite degustazioni.

Sconto € 5,00 per i soci Fisar, Ais e Onav,

Acquisto in combinata della degustazione e ingresso all'evento € 60,00 senza ulteriori sconti.

Parcheggio libero lungo le vigne nei pressi della Barchessa, secondo le indicazioni del personale di sorveglianza.

Per acquistare il singolo biglietto d’ingresso con prezzo scontato di € 23,00 accedi al seguente link https://shorturl.at/oDLRT

Per acquistare il biglietto alla MasterClass Vini di Confine condotta da Paolo Ianna presso Wine Yard al prezzo di € 43,00 accedi al seguente link https://shorturl.at/bcfP8

Per acquistare il biglietto combinato Ingresso evento + MasterClass € 60,00 (senza ulteriori sconti) accedi al seguente link https://shorturl.at/huAU1

Per i soci Ais, Fisar, Onav che possono usufruire dello sconto di € 5,00 sul biglietto d’ingresso (€ 20,00 anziché € 25,00), il biglietto è disponibile all’ingresso dell’evento seguente verifica.

Aziende presenti

Bellese Vini

Ca' Peruzzetto - Azienda Agricola dei Peruzzetto

Terre Boscaratto vini e ospitalità

VINI BARRO

Moro Sergio Vini

Ceottovini

Via Regia società agricola

Leo Vanin Azienda Agricola

Vitivinicola MANERA

Malibran Azienda Agricola

Cantine Commendator Pozzobon

Cantina Manera Luigi

Bresolin-Bio

Col de Roer

DE BACCO

Rive del Bacio - Valdobbiadene DOCG

Barchessa Loredan

Az. Agricola Terre Grosse

Col Del Balt - Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore

Dotta az. agr.

Tanoré Valdobbiadene

Cantina Furlan Giuliano

Az. Agr. Le Volpere

MASOT - fiabe di vino

Prosecco Valdobbiadene DOCG Col del Lupo

Moret vini

Borgo Dus

Az. Agr. Col Miotin

Martignago - Vignaioli

Aziende ospiti presenti:

Con noi ci saranno!

Azienda Vitivinicola Agricola Pavese da Aosta

Casa Vinicola Paride Chiovini dall'Alto Piemonte

Casa Vinicola Fay di Fay Sandro & C. Snc dalla Valtellina

MasoThaler dal Trentino

Il Carpino dal Friuli

Korsic Wine dal Friuli

San-Lurins dal Friuli

Maccario Dringenberg dalla Liguria

Cantina Frantoio Mazzola dalle Marche

La Frassina da Caorle

Food truck presenti:

Fikus Gourmet

IL Ragazzo del 99

ROSSO FUOCO

Caseificio DAI MOTI

Per info scrivi a info@vignaiolitreviso.com o al 3408878597