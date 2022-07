"Saccol e il suo valore ambientale” - 3^ edizione

"Saccol e il suo valore ambientale” riparte il 15 luglio con una terza edizione molto rinnovata. Ci saranno però tre punti fermi: valorizzare l’ambiente di Valdobbiadene, tenere viva la memoria della tradizione contadina e promuovere un turismo di qualità. Quest’anno saranno quattro gli eventi organizzati dagli Amici di Saccol, dalla Pro loco di San Pietro di Barbozza e dall’associazione “Amici del Bosco” con il patrocinio del Comune di Valdobbiadene, la collaborazione della Consulta giovanile e dell’associazione “Valdobbiadene nel cuore”.

La prima novità è che quest’anno la rassegna inizierà venerdì 15 luglio alle ore 21 con una serata dedicata al cinema. Alla scuola elementare “VII Umanitaria” di Saccol, in collaborazione con la Consulta Giovanile di Valdobbiadene, sarà infatti proposto il pluripremiato docufilm “2040 - Salviamo il pianeta!” diretto da Damon Gameau. Un viaggio per esplorare come potrebbe essere il nostro futuro nel 2040 se decidessimo di adottare, fra le soluzioni già disponibili, quelle che ci consentano di migliorare il nostro pianeta. La proiezione è ad ingresso libero; per chi lo vorrà il ristorante “Alla Pergola” e la locanda “MaMaGiò” proporranno un fresco buffet accompagnato da una selezione di Valdobbiadene docg e di grappe della distilleria “Le crode” di Vincenzo Agostini. Per ragioni organizzative è opportuno pre-iscriversi chiamando il numero 349/2416503 (Mara).

Il secondo appuntamento - taglio del nastro ufficiale della rassegna - si terrà sabato 16 luglio alle ore 16: è la tradizionale passeggiata guidata attorno al Colle della Bastia (con vista sul Cartizze) che partirà dalla locanda “MaMaGiò. Il nuovo percorso sarà un’immersione nel verde accompagnati da Virgilio Agostinetto (nella foto allegata mentre affila una vecchia falce) e dagli Amici del Bosco per conoscere gli ambienti dove crescono le erbe spontanee e i funghi tipici. Lungo il percorso sarà possibile “incontrare” importanti testimonianze storico-artistiche: il castello medievale del Mondeserto e l’oratorio di San Biagio (la più antica chiesa del Comune). Gli ospiti della giornata saranno Enrico De Mori, delegato ambiente e paesaggio di Fai Veneto, Diego Tomasi, direttore del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene docg, e Giampietro Comolli, responsabile dell’Ovse (Osservatorio economico vini spumanti effervescenti). Per ragioni organizzative è opportuno pre-iscriversi alla passeggiata, con ristoro enogastronomico incluso, chiamando il numero 349/2416503 (Mara). Al rientro ci sarà la possibilità di cenare al ristorante “Alla Pergola” con un menù dedicato ai funghi e alle erbe spontanee (raccolti dagli Amici del Bosco) accompagnati da una selezione di Valdobbiadene docg e dalle grappe della distilleria “Le crode” di Vincenzo Agostini.

Il terzo appuntamento è previsto giovedì 21 luglio alle 21: un incontro culturale e gastronomico curato da Flavio De Bin, laureato in Agraria, esperto di erbe dell’Alta Marca Trevigiana, insegnante e dirigente scolastico in pensione. L’evento si terrà alla locanda “MaMaGiò”, dove sarà proposta una cena a base di erbe e funghi (raccolti dagli Amici del Bosco) accompagnati da una selezione di Valdobbiadene docg e di grappe della distilleria “Le crode” di Vincenzo Agostini.

L’ultimo evento della rassegna si terrà giovedì 28 luglio alle 21: è l’ormai tradizionale “Il cielo su Valdobbiadene”, serata dedicata a Margherita Hack che quest’anno avrebbe compiuto 100 anni. La novità di quest’anno è che all’ex scuola elementare “VII Umanitaria” mediante telescopi professionali sarà possibile compiere un affasciante percorso per conoscere le costellazioni, le stelle principali e gli “oggetti peculiari del profondo cielo” (galassie, nebulose, ammassi stellari). La serata sarà curata da Giuseppe De Donà, responsabile nazionale della Sezione Quadranti solari dell’Unione astrofili italiani, e dal Gruppo astrofili di Ponte di Piave rappresentati da Enio Vanzin. Nell’intervallo il ristorante “Alla Pergola” e la locanda “MaMaGiò” proporranno un buffet accompagnato da una selezione di Valdobbiadene docg e di grappe della distilleria “Le crode” di Vincenzo Agostini.

Gli organizzatori fanno sapere che in tutti gli incontri è gradita la prenotazione per ragioni organizzative contattando la signora Mara al numero 349/2416503.