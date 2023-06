——

• venerdì 23 giugno – dalle 19:00 alle 23:30

• sabato 24 giugno – dalle 18:00 alle 23:30

• domenica 25 giugno – dalle 19:00 alle 23:30

• venerdì 30 giugno – dalle 19:00 alle 23:30

• sabato 01 luglio – dalle 19:00 alle 23:30

• domenica 02 luglio – dalle 19:00 alle 23:30

——

SAGRA DI CENDON 2023

Siamo finalmente tornati con il tradizionale appuntamento della SAGRA DI CENDON!

Vi diamo appuntamento dal 23 giugno al 02 luglio per festeggiare insieme l'arrivo dell'estate.

Abbiamo preparato un programma incredibile per soddisfare tutti i gusti: un dj set, la band dal vivo che suonerà le vostre canzoni preferite, una serata dedicata ai più piccoli e molto altro ancora!

Non mancherà di certo l'opportunità di gustare le nostre specialità culinarie, preparate con amore dai nostri cuochi esperti.

Segnatevi i nostri appuntamenti:

——

VENERDÌ 23 GIUGNO

Preparatevi a scatenarvi con i Doppia Coppia! Una serata di karaoke che promette divertimento e tanta musica, dove potrete mettere alla prova le vostre doti canore.

SABATO 24 GIUGNO

Vi aspettiamo a partire dalle 18.00 per il primo Happy Hour della nostra sagra - gusteremo assieme deliziosi cocktail in compagnia di Dj Tomas!

DOMENICA 25 GIUGNO

Dalle ore 21:00 ospiteremo le esibizioni di vari gruppi musicali della "Scuola di Musica A. Lucchesi di Silea". Talenti locali pronti a farvi emozionare con performance straordinarie.

VENERDÌ 30 GIUGNO

Tradizionale benedizione dei bambini dai 0 ai 6 anni. Seguiranno poi truccabimbi e animazione, dalle 20.45 serata magica con giocoleria acrobatica ed arti marziali con "Maestro LING"

SABATO 01 LUGLIO

Musica dal vivo, balli, piano bar e... molto altro ancora!

A partire dalle 21.00 live Vendra vi aspetta per una serata indimenticabile all'insegna del divertimento.

DOMENICA 02 LUGLIO

Siete pronti per la serata più pazza che ci sia?

Per l'ultima serata non potevamo non presentarvi i LAKE FUNK STREET BAND, un'ondata di energia e musica che vi farà divertire tutta la notte!



——

E' GRADITA LA PRENOTAZIONE

DISPONIBILE ANCHE DA ASPORTO

#SagradiCendon2023 #Eventi

———

Info e prenotazioni (anche WhatsApp) :

+39 366 3097751

c/o SAGRA DI CENDON

Via Chiesa, 1,

31057 Cendon di Silea TV

*** GLI EVENTI SI TERRANNO ALL'APERTO NEL PIAZZALE DELLA CHIESA DI CENDON DI SILEA. IN CASO DI MALTEMPO LA SERATA E' ANNULLATA ***