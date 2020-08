Sagra del Riso 2020

Parrocchia di San Bartolomeo • Merlengo di Ponzano Veneto (TV)

SAGRA DEL RISO

100+1 anni dell’Antica Sagra

HOME&RESTAURANT 2020 edition

dal 19 al 30 agosto 2020 festeggiando il Patrono San Bartolomeo



RESTAURANT edition · al ristorante o in trattoria

Da mercoledì 19 agosto a domenica 30 agosto 2020, presso 12 rinomati locali del nostro territorio, saranno organizzate 12 serate culinarie, durante le quali sarà possibile degustare degli ottimi risotti, assieme alle altre pietanze tipiche di ciascun locale. I ristoratori, che ringraziamo fin d’ora, aggiungeranno al loro menù anche una ricetta speciale di risotto al prezzo simbolico di € 8,00 a porzione (coperto incluso). Si potrà partecipare prenotando entro le ore 12 del giorno precedente alla serata prescelta, telefonando direttamente al numero del locale che trovate nel programma di questo opuscolo. Sarà un modo per stare insieme e festeggiare il Patrono, seppur nei limiti dalle prescrizioni del momento, ma con gioia e serenità.



mercoledi 19 agosto

• ANTICA OSTERIA DA MICEON Merlengo di Ponzano V.to (TV)

via Talponera, 32 - tel. 0422.440545



giovedi 20 agosto

• ANTICA OSTERIA DA MICEON Merlengo di Ponzano V.to (TV)

via Talponera, 32 - tel. 0422.440545

• RISTORANTE SBEGHEN Volpago del Montello (TV)

via San Martino, 10 - tel. 0423.23570

• BECHER HOUSE Paderno di Ponzano Veneto (TV)

via Roma, 1 - tel. 0422.967872



venerdi 21 agosto

• RISTORANTE SBEGHEN Volpago del Montello (TV)

via San Martino, 10 - tel. 0423.23570

• BECHER HOUSE Paderno di Ponzano Veneto (TV)

via Roma, 1 - tel. 0422.967872



sabato 22 agosto • domenica 23 agosto

• RISTORANTE BOOMERANG Giavera del Montello (TV)

via E. Porcu, 79 - tel. 0422.771193 - cell. 333.8989664

• TRATTORIA FEDE E MIKI Merlengo di Ponzano V.to (TV)

via Postumia, 12 - tel. 0422.99035



lunedi 24 agosto • San Bartolomeo

• RISTORANTE LE QUERCE Merlengo di Ponzano V.to (TV)

via Talponera, 130/A - tel. 0422.99043

• RISTORANTE LA VIGNA - RELAIS MONACO Paderno

di Ponzano V.to - via Postioma, 63 - tel. 0422.9641



martedi 25 agosto

• RISTORANTE LE QUERCE Merlengo di Ponzano V.to (TV)

via Talponera, 130/A - tel. 0422.99043

• OSTERIA VARASCHIN Merlengo di Ponzano Veneto (TV)

via La Storta, 3 - tel. 0422.442001 - cell. 335.5969794

• PIZZERIA ARLECCHINO Ponzano Veneto (TV)

via Roma, 152 - tel. 0422.969057 - cell. 347.4645650



mercoledi 26 agosto

• PIZZERIA ARLECCHINO Ponzano Veneto (TV)

via Roma, 152 - tel. 0422.969057 - cell. 347.4645650



giovedi 27 agosto

• LOCANDA AL GLORIOSO PIAVE Maserada sul Piave (TV)

via Lantini Spartaco, 31 - tel. 0422.877387

• AL MERCATO DA ROSA E GIAN Paderno di Ponzano V.to (TV)

via Pioppe, 1 - tel. 0422.969001



venerdi 28 agosto

• AL MERCATO DA ROSA E GIAN Paderno di Ponzano V.to (TV)

via Pioppe, 1 - tel. 0422.969001 - cell. 346.0841608



sabato 29 agosto • domenica 30 agosto

• TRATTORIA DA SERGIO Paderno di Ponzano Veneto (TV)

via dei Fanti, 14 - tel. 0422.967000 - cell. 335.8307570

