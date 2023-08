Sagra del riso di Merlengo 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

la Parrocchia di San Bartolomeo a Merlengo di Ponzano Veneto invita tutti alla Sagra del Riso dal 18 al 28 agosto 2023 48a edizione moderna - 104a edizione dell’Antica Sagra 11 giorni di festa di comunità in onore del Patrono San Bartolomeo «Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti». (Cesare Pavese, La luna e i falò) Per questo serve anche un storica sagra. Per ritrovare chi ci è nato o chi almeno una volta per Merlengo ci è passato. Dopo aver festeggiato l’Assunta è diventato un classico per questa frazione, a pochi passi dal centro di Treviso, animarsi di sera per 11 giorni. E’ festa di una comunità che aiuta chi ci abita a ritrovarsi rimboccandosi le mani appassionatamente. E’ occasione di incontro tra generazioni, risotti ogni sera diversi proposti dai ristoratori locali, a cui si aggiungono piatti alla griglia della tradizione ed anche piatti estivi. Cosa aggiungere? L’area giovani con buone birre, cocktail e snack. E ancora i premi della pesca di beneficienza, il luna park. l’allegria e la simpatia dei nostri volontari, le relazioni e gli incontri a tavola… I momenti culminanti della nostra sagra saranno le celebrazioni liturgiche con le quali rinnoveremo la nostra devozione al patrono San Bartolomeo Apostolo. La Sagra del Riso con i suoi volontari vi aspetta anche quest’anno. Tutti i posti sono coperti ed ogni sera viene proposta un’occasione di intrattenimento. A presto! Vi aspettiamo, magari anche in compagnia di nuovi amici... il gruppo organizzatore TUTTE LE SERE: STAND GASTRONOMICO con POSTI A SEDERE AL COPERTO, per gustare ogni sera: specialità dei risotti proposti dai ristoratori, grigliate miste, cotechino, stinco di maiale, hamburger, formaggio cotto, polenta sopressa e funghi, roast beef, carpaccio, vitello tonnato, formaggi misti, patate, dolce di riso, ecc… il tutto accompagnato da ottimi vini tipici locali, birra e bibite AREA GIOVANI con ampia scelta di BIRRE SPECIALI, DRINK e SNACK. SPETTACOLI garantiti ogni sera anche in caso di maltempo: DJ SET, BURATTINI, MUSIC LIVE, CABARET, ecc... PESCA DI BENEFICENZA dove la fortuna è per tutti, con premi semplici o di valore. LUNA PARK con tante attrazioni e giri in giostra per grandi e piccini. venerdì 18 agosto ore 19.30 Specialità del Riso: Ristorante Magazzini del Grano (Paese) ore 21.30 DJ set con Dj Pero · Piove Dj · Dj Threadz, service by: Umberto Perin sabato 19 agosto ore 19.30 Specialità del Riso: Osteria Al Baston (Merlengo di Ponzano) ore 21.30 DJ set con DJ Miz domenica 20 agosto ore 19.00 Specialità del Riso: Pizzeria Ristorante Arle Pizza & Bistrot (Ponzano) ore 21.00 Spettacolo di burattini della compagnia Aprisogni con Hansel e Gretel nel bosco di città lunedì 21 agosto ore 19.30 Specialità del Riso: Ristorante Sbeghen (S.M. delle Vittorie di Volpago) ore 21.30 Musica live, cover rock con la band The Fence martedì 22 agosto ore 19.30 Specialità del Riso: Antica Osteria Da Miceon (Merlengo di Ponzano) ore 21.30 musica live col duo voce-chitarra EssentiA, l’evoluzione del pop dagli anni ‘50 ad oggi mercoledì 23 agosto ore 19.30 Specialità del Riso: Locanda al Glorioso Piave (Salettuol di Maserada) ore 21.30 Musica Country con il gruppo Crazy Wanted&DJ West giovedì 24 agosto - FESTA DEL PATRONO SAN BARTOLOMEO ore 18.30 Santa Messa in onore del Patrono San Bartolomeo ore 19.00 al Luna Park Prezzi Speciali su tutte le attrazioni ore 19.30 Specialità del Riso: Osteria Da Marchi (Merlengo di Ponzano) ore 21.30 Cabaret con i Do’ Storieskji nello spettacolo Cossa Bevitu? venerdì 25 agosto ore 19.30 Specialità del Riso: Ristorante Boomerang (SS. Angeli di Giavera) ore 21.30 DJ set con Ritmosync sabato 26 agosto ore 19.30 Specialità del Riso: Trattoria da Fede & Miki (Merlengo di Ponzano) ore 21.30 DJ set con Luca D domenica 27 agosto - FESTA DELLA COMUNITA’À ore 10.00 Santa Messa Solenne in onore del Patrono San Bartolomeo ore 12.00 Pranzo Comunitario su prenotazione entro venerdì 25/08, presso le cassedella sagra, via mail a sagradelriso@gmail.com, con messaggio Whatsapp al 327.0515300 - Specialità del Riso: Osteria Varaschin (Merlengo di Ponzano) ore 19.00 Specialità del Riso: Trattoria Da Sergio (Paderno di Ponzano) ore 20.00 Lettura animata con la partecipazione delle Staffette della Biblioteca di Ponzano V.to, in collaborazione con il gruppo Storie in Valigia ore 21.00 Truccabimbi & Spettacolo Che bolle in pentola con Rosa Meo, Elena Baracco, Emanuela Basso lunedì 28 agosto ore 19.30 Specialità del Riso: Ristorante Le Querce (Merlengo di Ponzano) ore 21.45 Serata Cabaret con Marco e Francesco nello spettacolo Risate a Strapiombo CELEBRAZIONI RELIGIOSE giovedì 24 agosto, ore 18.30 S. Messa in onore di San Bartolomeo domenica 27 agosto, ore 10.00 S. Messa Solenne in onore di San Bartolomeo seguici su Facebook e Instagram, trova le informazioni sugli eventi e commenta la tua esperienza!