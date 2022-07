Sagra di San Giacomo - 38^ edizione

Il Gruppo San Giacomo annuncia la 38^ edizione della Sagra di San Giacomo che si svolgerà a Roncade (TV) in via Pantiera n. 167/B – loc. San Giacomo, da giovedì 21 a mercoledì 27 luglio 2022. Dopo la ripresa dello scorso anno con la 37^ edizione in forma ridotta a causa della pandemia, quest’anno il Gruppo San Giacomo ha fortemente voluto una sagra nuova, innovativa ed al passo coi tempi, apportando anche modifiche sia al menù che al programma, aggiungendo pietanze ed eventi. Tutte le sere, oltre al fornitissimo stand gastronomico tradizionale ed il “Kiosko San Jack” con aperitivi, cocktail, birre e varie stuzzicherie, ci saranno diversi eventi: trucca bimbi, musica, cavalco dei pony ed un grandioso spettacolo pirotecnico che verrà eseguito l’ultimo giorno di sagra e che sancirà la fine della 38^ edizione della Sagra di San Giacomo.

Domenica non mancherà la tradizionale “colazione pantierina” con trippa e baccalà; mentre lunedì, solennità di San Giacomo, presso l’omonima chiesetta si terrà la Santa Messa ed al termine “sardee, musetti e ombre” per tutti, giusto per non perdere la buona e storica tradizione che va mantenuta e preservata.

E’ stato creato anche un menù digitale tramite il QR CODE che potrà essere scansionato direttamente sul proprio cellulare tramite i QR CODE posizionati su ogni tavolo. Inoltre si potrà scaricare dal sito ufficiale del gruppo www.sagrasangiacomo.it il menù, così da poterlo direttamente compilare da casa evitando le code in cassa anche grazie all’aiuto dei ticket salta coda presenti in area sagra, che snelliranno le code evitando anche possibili assembramenti. Così facendo si farà anche molto meno uso di carta per la stampa dei menù da parte del gruppo sagra che è molto attento al settore ecologico. Infatti la sagra è stata più volte premiata per il suo impegno verso l’utilizzo di stoviglie e posaterie biodegradabili usa e getta nonché per l’uso di materiale riciclabile ed anche per la corretta raccolta e differenziazione dei rifiuti. Quindi una sagra a prova del riciclo e dell’attenzione ecologica.

Non essendoci prescrizioni ministeriali in materia di contenimento del covid19, il consiglio del gruppo sagra è comunque quello del rispetto del vivere comune nonché del buon senso. A differenza della passata edizione, da quest’anno torna l’accesso libero in sagra senza che vi sia alcuna prenotazione. Evento patrocinato dal comune di Roncade e realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Roncade.

Tutte le informazioni sono reperibili sia sul sito ufficiale www.sagrasangiacomo.it che sui social Facebook e Instagram della Sagra di San Giacomo .