43^ Sagra di Dosson

Dal 2 al 6 e dal 8 al 12 settembre ritorna, presso l'area di Via Enrico Fermi a Dosson (TV), la 43a Sagra di Dosson in occasione della Festività della Natività della Beata Vergine Maria. Ad accogliervi ci saranno come ogni anno un fantastico stand gastronomico, la ricchissima pesca di beneficenza, un festante chiosco giovani e il luna park.

Sul palco in area Chio.Do torna ad animare le serate, la migliore musica live!

????????? ????? ??????

???????? ?

Musica e ballo country con DeeJay West, Dj Fox e i gruppi di ballo Crazy Wanted e FireWood

?????? ?

Grande serata di musica da cantare e ballare tutti insieme con "Gli Anni d'Oro", tribute band di Max Pezzali e gli 883

???????? ?

Sale sul palco della Sagra di Dosson, un giovane gruppo locale che proporranno le loro migliori cover, i "The Tyles"

??????? ?

Proiezione delle emozioni vissute durante le attività estive della Parrocchia e non solo...

???????? ?

Seguite la pagina e l'evento per scoprire cosa ci sarà...

???????? ?

Solennità della Natività della Beata Vergine Maria, per l'occasione in Chiesa Parrocchiale, alle 19:00 verrà celebrata una Santa Messa Solenne.

???????? ?

Seguite la pagina e l'evento per scoprire cosa ci sarà...

?????? ??

DIscoteca in Sagra a Dosson con il... PITERPAN IMPATTO

In consolle Dj SIster Gloria, Edo e Alice Fassina di Rdio Piterpan

???????? ??

Seguite la pagina e l'evento per scoprire cosa ci sarà...

??????? ??

Seguite la pagina e l'evento per scoprire cosa ci sarà...

1200mq di area coperta, molti di più di area scoperta, vi aspettano per questo grande evento che grandi e piccini aspettano ogni anno!

Dalle ??:?? Apertura dello Stand Gastronomico (con anche servizio di asporto), Chio.Do, Pesca di Beneficienza e Luna Parl

Inizio concerti alle ??:??