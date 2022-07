4^ Sagra dei Peri di Conscio

E’ festa per la Madonna del Carmine

44° Sagra dei Peri di Conscio di Casale sul Sile 8-11, 15-19 luglio 2022

Leggi il programma completo

https://bit.ly/3P0HEvT

VENERDI’ 8

ore 19.30 Inizio dei festeggiamenti con l’apertura dello Stand Gastronomico,

Enoteka e Pesca di Beneficenza.

Serata Galletto solo su prenotazione

Serata con possibilità di prenotazione tel. 327 9878376

ore 19.30 CREATIVAMENTE a PICCOLI PASSI: laboratori per bambini

a cura del Nido Piccoli Passi di Lughignano di Casale sul Sile

ore 21.00 Gara di carte Scopa all’Asso e Tresette

SABATO 9

ore 19.00 Apertura stand

ore 19.00 CREATIVAMENTE a PICCOLI PASSI

ore 20.45 GESTLANDIA: Burattini Quintini

ore 21.45 GLITTER DISCO – 70’s Disco Show

DOMENICA 10

ore 19.00 Apertura stand

ore 19.00 CREATIVAMENTE a PICCOLI PASSI

ore 20.45 GESTLANDIA: Animazione con DAMI5 ENTERTAINMENT

ore 21.45 Spettacolo teatrale “Era tutta campagna” con Jgor Barbazza e Davide

e Davide Stefanato

LUNEDI’ 11

ore 19.30 Apertura stand

Serata con possibilità di prenotazione tel. 327 9878376

ore 19.30 CREATIVAMENTE a PICCOLI PASSI

ore 21.45 Sir Oliver Skardy in “Greatest Hits”

VENERDI’ 15

ore 19.30 Apertura stand

Serata Spiedo di carne solo su prenotazione

Serata con possibilità di prenotazione tel. 327 9878376

ore 19.30 CREATIVAMENTE a PICCOLI PASSI

ore 20.45 Grestlandia: Caccia al tesoro in notturna

ore 21.00 Gara di carte Scopa all’Asso e Tresette

ore 22.00 LA GRANDE CUCCAGNA

SABATO 16

Festa liturgica per la Madonna del Carmine

ore 17.00 arrivo dei trattori d'epoca per mostra statica organizzata

dall'associazione G.A.T.E. della Marca

ore 18.00 Processione dal Capitello di via Forlani e Santa Messa solenne in

Santuario

ore 19.00 Apertura stand

ore 19.00 CREATIVAMENTE a PICCOLI PASSI

ore 20.45 GESTLANDIA: I cavalieri della tavola giocosa

ore 21.45 NUOVO FRONTE DEL VASCO – Vasco tribute band

DOMENICA 17

Continua per tutta la mattinata la mostra statica dei trattori d'epoca organizzata

dall'associazione G.A.T.E della marca trevigiana

Biciclettata non competitiva con bici d'epoca e non per le vie del comune con arrivo presso lo Stand

della 44° Sagra dei Peri.

ore 9.00 Ritrovo e iscrizione biciclettata presso lo Stand.

ore 10.00 Partenza biciclettata dallo stand, percorso per le vie di

Conscio, durante il tragitto soste e break non mancheranno!

ore 12.00 Arrivo biciclettata presso lo Stand, seguirà pranzo per tutti i prenotati

ore 14.30 Saluto agli espositori dei trattori d’epoca G.A.T.E.

ore 19.00 Apertura stand

ore 19.00 CREATIVAMENTE a PICCOLI PASSI

ore 20.45 GESTLANDIA: Cholo’s Clown

ore 22.00 Finale torneo di calcio tra le vie

LUNEDI’ 18

ore 19.30 Apertura stand

Serata con possibilità di prenotazione tel. 327 9878376

ore 19.30 CREATIVAMENTE a PICCOLI PASSI

ore 21.45 TOYS – Queen tribute band

MARTEDI’ 19

ore 19.30 Apertura stand

ore 19.30 IL SEGNALIBRO: Letture animate

ore 21.45 Funkasin Street Band

ore 22.30 GRAN FINALE PESCA DI BENEFICENZA

ore 23.45 SPETTACOLO PIROTECNICO