Torna la sagra di Ponzano, ecco il programma completo dell'edizione 2022

Sagra di Ponzano nasce nel 2007 dall'idea di un gruppo di genitori dell'asilo di Ponzano Veneto. Lo scopo è quello di aiutare la realtà parrocchiale e di offrire un servizio a tutti i parrocchiani, nonché in primis per i più piccoli. Precedentemente infatti nelle prime edizioni la caratteristica principale di questa manifestazione era la PASSEGGIATA del PULCINO, allegra camminata tra le campagne di Ponzano Veneto con giochi e intrattenimenti per i più piccoli. Ora questa manifestazione si è trasformata in una vera e propria SAGRA paesana, che negli ultimi anni raccoglie più di 5000 presenze ed è molto conosciuta a livello provinciale per la qualità dei cibi proposti, sughi fatti in casa da abili mani esperte, carne di prima scelta nonché birra artigianale sono i punti di forza di questa manifestazione....non manca di certo una varietà di proposte di intrattenimento per grandi e Piccini in ogni singola serata. Novità di questa edizione il TORNEO DELLE CONTRADE organizzato in collaborazione con ente palio per Domenica 29 maggio.

Il tutto compagnato da un grandioso luna park. Quest anno giunta alla 14 edizione si svolgerà a Ponzano Veneto fronte chiesa dal 26 maggio al 5 giugno.