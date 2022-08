Sagra del Riso di Merlengo 2022

A Merlengo di Ponzano Veneto (TV)

da VENERDI 19 a LUNEDI 29 AGOSTO 2022

la Parrocchia di San Bartolomeo in Merlengo organizza la tradizionale

Sagra del Riso

11 giorni di festa in onore del Patrono San Bartolomeo

103a edizione dell’Antica Sagra - 47a edizione moderna

Programma della manifestazione:

venerdì 19 agosto

ore 19,30 SPECIALITA’ del RISO della Osteria AL CAICETO - Paderno di Ponzano V.to

ore 21,30 DJ SET con DJ MATTEO VENICE & UMBERTO PERIN

sabato 20 agosto

ore 19,30 SPECIALITA’ del RISO della Osteria AL BASTON - Merlengo di Ponzano V.to

ore 21,30 DJ SET con DJ MIZ

domenica 21 agosto

ore 19,00 SPECIALITA’ del RISO del Ristorante LE QUERCE - Merlengo di Ponzano V.to

ore 20,00 TEATRO DI BURATTINI con la compagnia L’APRISOGNI

lunedì 22 agosto

ore 19,30 SPECIALITA’ del RISO della Trattoria DA SBEGHEN - S. Maria delle Vittorie di Volpago del Montello

ore 21,00 LIVE con la Rock band I DODO

martedì 23 agosto

ore 19,30 SPECIALITA’ del RISO dell'Antica Osteria Pizzeria DA MICEON dei F.lli Cuomo - Merlengo di Ponzano V.to

ore 21,00 LIVE con la Acoustic band ESSENTIA

mercoledì 24 agosto

giorno del Patrono san Bartolomeo

ore 18,30 S. MESSA in onore del Patrono S. BARTOLOMEO

ore 19,00 LUNA PARK a PREZZI SPECIALI

ore 19,30 SPECIALITA’ del RISO della Osteria Locanda AL GLORIOSO PIAVE - Salettuol di Maserada sul Piave

ore 21,15 CONCERTO per San Bartolomeo con l'Ensemble Vocale 7 OTTAVI presso la Chiesa parrocchiale di Merlengo

giovedì 25 agosto

ore 19,30 SPECIALITA’ del RISO dell‘ OSTERIA DA MARCHI - Merlengo di Ponzano V.to

ore 21,00 SERATA COUNTRY con il gruppo CRAZY WANTED & DJ WEST

venerdì 26 agosto

ore 19,30 SPECIALITA’ del RISO del Ristorante BOOMERANG - SS. Angeli di Giavera del Montello

ore 21,30 DJ SET con DJ MADBOARD SOUNDSYSTEM

sabato 27 agosto

ore 19,30 SPECIALITA’ del RISO della Trattoria FEDE E MIKI - Merlengo di Ponzano V.to

ore 21,30 DJ SET con DJ BIK

domenica 28 agosto

ore 10,30 S. MESSA in onore del Patrono S. BARTOLOMEO

ore 12,30 PRANZO DELLA COMUNITA‘ con SPECIALITA’ del RISO dell‘ OSTERIA VARASCHIN - Merlengo di Ponzano V.to (prenotazione entro venerdì 26)

ore 19,00 SPECIALITA’ del RISO della Trattoria DA SERGIO di Massolin Leopoldo - Paderno di Ponzano V.to

ore 20,00 LETTURE per bambini con il gruppo STORIE IN VALIGIA e le Staffette della BIBLIOTECA COMUNALE di PONZANO VENETO

ore 21,00 TRUCCABIMBI & PALLONCINI con I COLORI DELLA ROSA e UN MONDO A COLORI

lunedì 29 agosto

ore 19,30 SPECIALITA’ del RISO dell’Agriturismo OSELLAME - Venegazzù di Volpago del Montello

ore 21,45 MARCO E FRANCESCO in RISOTTO IN GRAN CABARET SHOW

____________

VIENI a CENARE alla SAGRA ANCHE CON IL TEMPO INCERTO, TUTTI I POSTI A SEDERE SONO AL COPERTO!!!

Presso il FORNITISSIMO STAND ENO-GASTRONOMICO tutte le sere oltre alle SPECIALITA’ DEL RISO, si potranno gustare grigliate miste, polenta sopressa e funghi, cotechino, stinco di maiale, roast beef e patate, formaggio cotto, il tradizionale "dolce di riso" e molto altro ancora. Tutto accompagnato da ottimi vini tipici locali, birra e bibite.

______________

AREA GIOVANI con ampia scelta di BIRRE speciali, panini e hot-dog. Ogni sera tanta MUSICA e SPETTACOLI, garantiti anche in caso di mal tempo.

______________

PESCA di BENEFICENZA

_______________

1^ MOSTRA “CREA IL TUO DISEGNO della SAGRA DEL RISO” presso la SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA IMMACOLATA” organizzata dai Bambini della Scuola dell’infanzia e dei gruppi di catechismo (scuola primaria) di Merlengo

_______________

LUNA PARK