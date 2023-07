Sagra di San Giacomo 2023 - 39^ edizione

Il Gruppo San Giacomo è lieto di presentarvi la 39^ edizione della Sagra di San Giacomo che si svolgerà in via Pantiera n. 167/B a Roncade (Treviso) in località San Giacomo, da giovedì 20 a mercoledì 26 luglio 2023. Il programma è come al solito ricco di eventi, con una novità: quest’anno i bambini avranno la presenza delle truccabimbi tutte le sere.

Programma:

GIOVEDI’ 20 LUGLIO

Ore 20.00 apertura stand gastronomico.

VENERDI’ 21 LUGIO

ore 20.00 apertura stand gastronomico

ore 21.00 musica al kiosco con DJ Mardoc.

SABATO 22 LUGLIO

ore 19.30 apertura stand gastronomico.

DOMENICA 23 LUGLIO

ore 09.00 tradizionale “colazione pantierina” con trippa e baccalà;

ore 19.30 apertura stand gastronomico.

LUNEDI’ 24 LUGLIO

ore 20.00 apertura stand gastronomico;

ore 21.00 musica al kiosco con DJ Mardoc.

MARTEDI’ 25 LUGLIO – SOLENNITA’ DI SANN GIACOMO

ore 09.00 Santa Messa di San Giacomo;

ore 10.00 (dopo la Santa Messa) – come da tradizione “sardee, musetti e ombre”;

ore 20.00 apertura stand gastronomico.

MERCOLEDI’ 26 LUGLIO

ore 20.00 apertura stand gastronomico;

ore 21.00 musica al Kiosco con DJ Mardoc;

ore 23.00 grandioso spettacolo pirotecnico

al termine…saluti dal Gruppo San Giacomo.

Tutte le sere fornitissimo stand gastronomico, bar (con birre, cantina enoteca, bibite, amari, caffè, gelati, dolci, sgroppin e tanto altro ancora) e kiosco (con aperitivi, drink, amari).

NON E’ PREVISTA PRENOTAZIONE. E’ ATTIVO IL SERVIZIO DI ASPORTO TUTTE LE SERE.

L’evento è patrocinato dal Comune di Roncade in collaborazione con la Pro Loco di Roncade. Il Gruppo San Giacomo esprime vivi ringraziamenti per queste importi collaborazioni. Doverosi ringraziamenti anche a tutti i partner che hanno collaborato con il Gruppo San Giacomo.

Parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza.