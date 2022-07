Riparte la sagra di San Giacomo a Campodipietra

Ripartono i festeggiamenti della sagra di San Giacomo a Campodipietra di Salgareda, nei week end dal 15 al 24 Luglio. È sembrato strano a tutti i volontari, quando nella tarda primavera del 2020 si dava comunicazione alla comunità e al comune della decisione di annullare l’evento a causa della pandemia. E questo si è ripetuto anche nell’anno successivo. Si respirava incertezza e un po’ di smarrimento nel vedere sospese tutte le attività parrocchiali comprese quelle estive.

“Insieme ce la faremo!” così chiudeva il comunicato di allora “Speriamo che possa passare presto, e, ne siamo sicuri, sarà ancora più bello ritrovarci insieme per festeggiare!”. E finalmente eccoci! Il Gruppo Ricreativo Culturale Parrocchiale è pronto per regalare nuovamente spazi ed occasioni di convivialità e di incontro. È questa da sempre la mission del nostro gruppo parrocchiale: oltre 70 persone tra pensionati, adulti, giovani e giovanissimi che si spendono donando volontariamente e gratuitamente le capacità e il tempo che possono per la riuscita di una tradizione paesana che ha origine nelle memorie agricole dei nostri nonni e bisnonni, unendo l’amore per le proprie radici all’entusiasmo dei più giovani, dando vita a qualcosa di straordinario e bello per gli altri. Tutti uniti dallo stesso motivo: la cura per la propria comunità parrocchiale (valore non sempre scontato e rilevante per molti) che li vede collaborativi ed operosi in vari periodi e occasioni dell’anno, attenti a ciò che può servire perché le famiglie trovino nella comunità un punto di riferimento accogliente e di crescita umana e cristiana.

Si è lavorato tanto in questo periodo per la sistemazione dei locali dell’oratorio, che ospitano lo stand enogastronomico e la pesca di beneficienza, e dell’area verde attrezzata, adiacente alla chiesa, dove poter continuare in compagnia ascoltando musica, ballando, guardando il cinema sotto le stelle e brindando presso il fornitissimo chiosco. Novità curiosa di quest’anno, il gruppo degli animatori Grest ha organizzato per giovedì 21 Luglio “I Zioghi de na volta”, una serata di intrattenimento per famiglie e ragazzi in cui saranno proposti e riscoperti dei giochi popolari.