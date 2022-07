Sagra di San Lorenzo - 27^ Festa dei "gnocchi de casada"

SAGRA DI SAN LORENZO AD ARCADE

DAL 4 AL 10 AGOSTO 2022

27° FESTA DEI "GNOCHI DE CASADA"

PROGRAMMA:

- OGNI SERA DALLE ORE 19.00

APERTURA TAVERNETTA DI FERRAGOSTO con piatti gustosi, vini e birra locali

-GNOCCHI fatti a mano ogni giorno vi aspettano!

- Pesca di Beneficenza

- Tutti gli stand sono coperti, riparati e funzioneranno anche in caso di maltempo.

DOMENICA 7 AGOSTO ALLE ORE 12.00 APERTO SOLO PER SPIEDO DA ASPORTO

solo su prenotazione entro il 4 agosto al numero 347 1054806 - Elena.

MERCOLEDI 10 AGOSTO ALLE ORE 09.00

SANTA MESSA E PROCESSIONE IN ONORE DI SAN LORENZO

Durante la sagra, la chiesa di Arcade sarà aperta e visitabile per conoscere S.Lorenzo, le opere e la sua storia, oltre che per pregare.