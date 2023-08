Sagra di San Rocco 2023

Orario non disponibile

12 / 14 / 15 / 16 Agosto

Ore 18:30 Apertura chiosco e inizio festeggiamenti

Ore 19:00 Cena: Specialità STINCO ALLO SPIEDO

Ore 18:00 Apertura chiosco

Ore 19:00 Cena: Specialità BACCALA' e SEPPIE IN UMIDO

Ore 11:00 Apertura stand gastronomico

Ore 12:00 Pranzo: Specialità SPIEDO MISTO

Ore 19:00 Cena: Specialità TAGLIATA

Ore 7:45 Apertura stand con “Acciuga & Ombra”

come da tradizione

Ore 11:00 S.Messa presso la Chiesetta e processione alla grotta

della Madonna di Lourdes

Ore 12:00 Pranzo: Specialità COSTESINE e COSCE DI POLLO

ALLO SPIEDO

Ore 19:00 Cena: Specialità BACCALA' e SEPPIE IN UMIDO

Ore 21:30 Musica con: DJ - GSC Live Solutions

> Durante tutta la manifestazione possibilità di visitare la mostra: LAVORI D'INTARSIO