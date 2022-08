Sagra di Santa Bona 2022

Tutte le sere sono previste animazioni e spettacoli fino a mezzanotte. Inoltre, nei giorni prefissati, a partire dalle ore 19.30 non mancherà il consueto stand gastronomico ricco di prelibatezze come i primi piatti a base di pasta e gnocchi, la grigliata (costicine e salsicce) e le pattine fritte, oltre a birre e vini DOC al banco e a spritz e panini “onti” al chiosco esterno. Come sempre, il ricavato della sagra parrocchiale sarà devoluto ad attività di carità e per finalità pastorali, oltre che per il mantenimento della Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata. Infine, durante il periodo di sagra la chiesa rimarrà aperta con l’esposizione degli affreschi e delle tele del noto artista veneziano Sebastiano Santi a cui sarà dedicato anche un momento di musica e racconti con la presenza di uno storico dell’arte.

IL PROGRAMMA

Si parte mercoledì 7 con la “Serata tagliata” con alle 21 la “Gara dell’anguria” e alle 21.30 l’esibizione di un gruppo “country”. Giovedì 8, invece, ci sarà la classica “Serata giovani” (con menù dedicato solamente alla pizza) con alle 21 una gara di pizza e alle 22 il dj set di Andrew Dj. E ancora, venerdì 9 è prevista la “Serata baccalà” con alle 21 una gara di tiro alla fune e alle 21.30 la musica con il Gruppo Chitarre e i Giovani Musicisti. Il momento forse più atteso è però quello di sabato 10 settembre, data in cui sono stati organizzati il “Raduno auto e moto storiche e d’epoca” e l’immancabile “Serata spiedo” a cura del Gruppo Alpini di Giavera del Montello a cui alle 20.30 seguirà la “Gara dei panini”. Ci saranno poi a seguire alcune esibizioni di ballo liscio e la musica di DjMichele. Domenica 11, invece, andrà in scena la “Serata conclusiva” con: alle 12.30 il pranzo interparrocchiale (con menù fisso su prenotazione) e l’esibizione di un mago per i bambini; alle 21 il concerto del coro “Voice Ensamble” e alle 22.30 l’attesa partita di calcio tra santabonesi e non solo per un momento goliardico come il 1° Memorial Carlo Bonfiglioli che sarà dedicato allo storico volontario della sagra scomparso lo scorso anno. Inoltre, lunedì 12 settembre è in programma la consueta “Serata Scout” con alle 19 la Messa solenne in onore della Patrona Santa Bona ed una cena su prenotazione con menù speciale dedicato al Gruppo Scout locale. Infine, martedì 13 si chiude con la “Serata Volontari”, ritrovo in parrocchia con gli organizzatori per una cena in compagnia.