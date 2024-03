''Sai che banca! Pecunia non olet''

con Laura Serena

scritto da Laura Serena e Ivan Vadori

diretto da Laura Serena

coprodotto da RAMI (Residenza Artistica Multidisciplinare Ilinxarium)



Una consulente finanziaria crede fermamente nel suo lavoro e nei suoi dirigenti, ma si trova incredibilmente travolta in una crisi finanziaria che ha coinvolto migliaia di risparmiatori, che ora la accusano di averli frodati. E’ allora che Anna Torrenti comincia a dubitare del sistema per cui lavora e investiga sulle oscure vicende che coinvolgono alcuni dei suoi colleghi, perché la clientela chiede risposte. Che cosa succede quando qualcuno che sta all’interno di una gerarchia, mette in dubbio le regole del gioco, vuole essere consapevole della struttura di cui fa parte, vuole avere informazioni che non gli sono riservate?

Il progetto nasce dalla collaborazione tra un’attrice e un giornalista di inchiesta e trova la sua ispirazione nel crack mondiale del sistema bancario del 2008 e nelle conseguenze finanziarie della pandemia del 2020. Sono stati intervistati diversi soggetti coinvolti direttamente (sindacalisti, clienti, manager, agenti) nelle dinamiche istituzionali di Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca e Banca Popolare di Cividale. La pluralità delle voci viene interpretata da un’unica attrice, che nel corso dello spettacolo interagisce con mezzi audio e video e anche con il pubblico stesso.

Il tentativo degli autori è quello di smaliziare lo spettatore di fronte a un sistema di potere che molti percepiscono come ostile perché non lo conoscono e soprattutto ricordare le tante persone schiacciate dal meccanismo, affinché altri non si arrendano. La crisi finanziaria travolge infatti chi arriva impreparato.



Laura Serena, dopo la laurea in disegno industriale a Treviso, si diploma alla scuola del Piccolo Teatro di Milano diretta da L. Ronconi. Ha lavorato con i registi G. Sangati, G. Emiliani e L. Maragoni all’interno del Teatro Stabile del Veneto. Ha lavorato al Piccolo Teatro di Milano con L. Curino, all’Olimpico di Vicenza con E. Nekrosius, con L. Spadaro al Lac di Lugano, con P. Sepe e la società Gli ipocriti di Napoli, con M. Lupinelli e Nerval Teatro. Collabora con la compagnia Domesticalchimia e la regista F. Merli. Ha collaborato con le compagnie Exvuoto teatro, Idiot Savant teatro e Slowmachine. Per il cinema ha lavorato con i registi: A. Rossetto, R. Ravello, F. Olivetti, M. Pastrello, M. H. Bruno, G. De Bello, D. Marengo.



PRENOTAZIONI A kaliscopio.teatro@gmail.com