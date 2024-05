Al Salce il sociologo Novelli apre "Politiche di carta. Immagini e manifesti che fecero l'Italia repubblicana"

Primo incontro del ciclo di alta divulgazione "Politiche di carta. Immagini e manifesti che fecero l'Italia repubblicana" a cura di Daniele Ferrara (Direzione regionale Musei Veneto) e Francesco Trentini (Università Ca’ Foscari)

Museo nazionale Collezione Salce - Treviso

Santa Margherita | Via Reggimento Italia Libera

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

Le elezioni del 1946 e ancor più quelle del 1948 segnano una svolta nella storia, nel costume e nella politica del Paese. I primi confronti politici dell'Italia repubblicana vedono una rapida maturazione nel confronto politico e nell'uso del manifesto. La propaganda prende il sopravvento sulla comunicazione, lo scontro, non solo quello verbale, sul dialogo. Da quella data anche le tecniche e le strategie dei partiti non saranno più le stesse. Nel primo intervento del ciclo Politiche di carta. Immagini e manifesti che fecero l'Italia repubblicana, il Prof. Edoardo Novelli (Università Roma Tre) presenterà gli avvenimenti e le strategie di quelle storiche campagne elettorali soffermandosi sugli aspetti comunicativi, sulle tecniche, sul loro significato storico."

Il Museo Nazionale Collezione Salce presenta Politiche di carta. Immagini e manifesti che fecero l'Italia repubblicana, un ciclo d'incontri di alta divulgazione nell'ambito del progetto “Politiche di carta. I primi decenni di propaganda del Partito Comunista Italiano nei manifesti della collezione Salce”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dedicato allo studio comparativo del corpus di manifesti di area comunista raccolti da Ferdinando Salce per la propria collezione nel quadro di un più ampio interesse per la comunicazione politica su carta in Italia.

Edoardo Novelli

Edoardo Novelli è professore ordinario all’Università degli Studi Roma Tre dove insegna Comunicazione politica e Sociologia dei media. Autore di fondamentali studi sui formati e dei linguaggi della propaganda, sulla dimensione audiovisiva e iconografica della comunicazione politico-elettorale e sulla trasformazione della scena politica e mediale, è coordinatore del Network internazionale di ricerca Jean Monnet, European Election Monitoring Center 20-23, (www.electionsmonitoringcenter.eu) che si occupa dell’archivio e del monitoraggio delle campagne elettorali europee. Tra le sue pubblicazioni più recenti si segnalano Le campagne elettorali in Italia. Protagonisti, strumenti, teorie (Laterza 2018); European Elections Campaign: Images, Topics, Media in the 28 Member States (European Parliament 2019); I manifesti politici. Storia e immagini dell’Italia repubblicana (Carocci 2021).