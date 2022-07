Centro Commerciale Tiziano: al sole… dei saldi!

Tanta voglia di viaggi e vacanze, di sole e naturalmente di Saldi! Al Centro Commerciale Tiziano è tutto pronto per accontentare la voglia di shopping e le esigenze di tutta la famiglia, per prepararsi al meglio ad una fantastica estate!

È il momento perfetto per venire nei nostri negozi e sbizzarrirsi fra le tante proposte e occasioni per riempire il nostro guardaroba con abiti i colorati e super leggeri e una valanga di accessori super fresh!

Le passerelle Primavera/Estate 2022 hanno dato tanti spunti sulle tendenze che ci accompagneranno per tutta la stagione estiva. Certamente sarà un gioco da ragazzi trovare nei negozi di Centro Commerciale Tiziano colori, tessuti, modelli, perfetti per essere anche noi… “da passerella".

Si parte dal colore: fra quelli che andranno per la maggiore c’è sicuramente l’arancione, ideale per dare un tocco vitaminico ai look estivi.

Inoltre è possibile trovare la vera it-bag di questa estate, la rafia, nello specifico alla rafia crochet bag, per le giornate in spiaggia o per passeggiare in qualche località balneare. Sarà una vera e propria alleata di stile, la vera rivale della borsa di paglia. Molti stilisti hanno proposto le loro versioni, confermando questo accessorio come super versatile, adatto anche in ufficio e in città.

Infine, il modello dell’estate in fatto di calzature: torna infatti sulla scena il sandalo platform, amato da star e fashion victims, da abbinare sia ad abiti midi che a pantaloni palazzo, per un outfit stiloso e molto comodo!