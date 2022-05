Treviso Suona Jazz Festival: Antonello Salis & Simone Zanchini

TREVISO SUONA JAZZ FESTIVAL, VIII Edizione



ANTONELLO SALIS & SIMONE ZANCHINI



Antonello Salis, pianoforte e fisarmonica

Simone Zanchini, fisarmonica ed elettronica



Un incontro al vertice tra due funamboli della fisarmonica, prestigiatori dell’improvvisazione e protagonisti della scena jazz internazionale. Antonello Salis e Simone Zanchini sono accomunati da una disinibita vena creativa, e da un’idea di musica che mal si concilia con i paletti dei generi codificati. Nelle loro esibizioni le correnti musicali contemporanee si incrociano e si sovrappongono, e, ancora oggi, come all’epoca dei loro primi incontri, i due grandi artisti giocano e sperimentano, creando una musica senza confini di genere, in cui lo scambiarsi dei ruoli solistici, arricchito dai voli pianistici di Salis e dalle incursioni elettroniche di Zanchini, creano un vortice d’energia, che “suona” come un vero e proprio inno alla libertà e alla vita.



