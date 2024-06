Salotti culturali gratuiti da Robe Turche

I SALOTTI CULTURALI ESTIVI 2024

In Salotto a Robe Turche:

il rituale che ci fa stare bene…



Anche quest’estate ci incontriamo in salotto per approfondire, in un’atmosfera calda e rilassante, nuove tematiche affascinanti insieme a conduttori esperti e coinvolgenti.



Giovedì 4 luglio, ore 20.00

“Il rituale dell’incenso” a cura di Chiara Mazzucco, negozio Robe Turche



Giovedì 18 luglio, ore 20.00

“Il culto della bellezza nell’Antica Bisanzio”, a cura di Caterina Favero



Giovedì 25 luglio, ore 20.00

“Il divano giallo blu. Quando l’Oriente diventa esotismo nella musica occidentale”

a cura di Paola Gallo



Giovedì 1 agosto, ore 20.00

“Finestre sul benessere” a cura del team dell’Erboristeria e Studio Foresti



I salotti proseguono a settembre!



INGRESSO GRATUITO, SU PRENOTAZIONE



T.3492604921 (whatsapp) robeturche@gmail.com