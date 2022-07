Salottino con concerto viaggio "Cambiare grazie alla Musica"

Il prossimo salotto culturale a Robe Turche è Giovedì 14 luglio alle ore 20.00: sarà un salottino con concerto-viaggio, a cura di Barbara Francescato.



“Chiudi gli occhi, respira profondamente… Sei calmo e rilassato… Accogli questa musica… Dove ti porta?”

Farai un viaggio guidato dalla musica e scoprirai come può aiutarti a stare bene e cambiare. Un'esplorazione gioiosa, curiosa, vibrante...

Potrai provare semplici tecniche per staccare la mente, ascoltando la musica, il corpo e… La tua voce.



Barbara Francescato è cantante soprano, musicista, autrice di musiche per il benessere in 432 Hz, insegnante di meditazione attraverso il canto, metodo Nada Yoga® e insegnante di meditazione in movimento metodo Espressione Corporea®.

Compone musiche suonando campane tubolari, tibetane, di cristallo, koshi, metallofono e oceandrum con intonazione in 432 Hz, strumenti musicali unici, dal suono avvolgente e vibrante, ricchi di armonici.

Conduce sessioni individuali e di gruppo di meditazione suonando e cantando dal vivo musiche inedite che aiutano i partecipanti a rilassarsi, ritrovando lucidità ed equilibrio interiore.

Realizza concerti esperienziali presso luxury resort, ville, musei, centri d’arte, santuari.

Collabora con studi medici privati, associazioni sportive e culturali che si occupano di benessere psico-fisico, sport e meditazione.

Compone musiche su commissione per counsellor e psicoterapeuti supportando la loro attività di terapia nei confronti di pazienti diversi.

Instancabile ricercatrice, ha studiato e studia musicoterapia, suonoterapia, meditazione, composizione musicale e canto, attraverso metodi diversi.

www.musicforbody.com





L'ingresso è gratuito, ma il n. di posti è limitato e in rapido esaurimento. E' necessaria la prenotazione contattando Robe Turche T. 3914360734 robeturche@gmail.com #robeturche