Salotto culturale gratuito "La magia del colore"

Il Secondo salotto culturale della stagione estiva di Robe Turche ha il titolo “La Magia del Colore. Come il colore influenza e trasforma la nostra vita" ed è a cura di Tiziana Valli, consulente d’immagine. Durante questo incontro scopriremo come, grazie ai colori, possiamo essere più in armonia con noi stessi, conoscerci di più e sentirci a nostro agio nell’ambiente in cui viviamo e con gli altri. Scopriremo quanto il colore possa cambiarci la vita!



Tiziana Valli. “Ad un certo punto ho deciso di seguire ciò che amo e che mi rende me stessa. Nel lock down del 2020 ho iniziato a studiare armocromia e body/facial shaping avanzati con Italian Image Institute e ho poi approfondito gli studi con ESR Ecole Supereur de Relooking, che ha dato la svolta alle mie competenze. Oltre a una vasta formazione - basata sull’ analisi del colore, morfologia e visagismo, e tra le altre cose, tessuti e make-up - questo percorso mi ha permesso di sviluppare una professionalità completa per essere in grado di accompagnare la cliente o il cliente lungo una vera trasformazione. Lo studio della disciplina olistica Theta Healing e della mindfulness integra oggi il mio percorso di crescita personale per vivere a pieno la vita e trasmetterlo ai miei clienti!”



L'incontro si svolge nella calda atmosfera del negozio "Robe Turche" a Treviso, in via Canoniche 8 (alle spalle di Piazza Duomo).





Per partecipare è necessario contattare Robe Turche: t. 391 4360734 - robeturche@gmail.com