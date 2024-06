Salotto culturale gratuito "Il rituale dell'incenso"

I SALOTTI CULTURALI ESTIVI 2024: in Salotto a Robe Turche il rituale che ci fa stare bene…

Il primo salotto culturale della stagione estiva ha il titolo “il Rituale dell'incenso” ed è a cura di Chiara Mazzucco, del Negozio Robe Turche, Treviso.



L'incenso da sempre viene usato nelle cerimonie sacre per connettere l'uomo al divino. Collegato alla potenza spirituale del Fuoco, esprime la sua azione purificatrice.

In che modo l'incenso può essere usato per realizzare un rituale? Quale incenso è adeguato a te, per raggiungere il tuo scopo?

Durante l'incontro scopriremo che l'incenso ha un linguaggio e comunica con ciascuno di noi.



"Dove ci sono uomini c’è il fuoco, dove c’è il fuoco c’è il fumo, dove brucia il fumo sacro, c’è armonia". [ Preghiera degli Indiani d’America ].



INGRESSO GRATUITO, SU PRENOTAZIONE

N.LIMITATO DI POSTI DISPONIBILI



T.3492604921 (scrivere su whatsapp) / robeturche@gmail.com