Salotto culturale gratuito "I tessuti d'Oriente"

Il prossimo salotto culturale a Robe Turche è Giovedì 28 luglio alle ore 19.45 sul tema "I tessuti d'Oriente" e a condurlo sarà Lisa Canzian, artista e titolare del negozio "Ago Filo e Poesia".

Lisa ci racconta:

"Grazie alla nonna che lavorava in una tessitura, ho iniziato davvero da piccina a conoscere e lavorare con i tessuti e quando nel 2013 è nata ufficialmente la mia attività, non potevo non scegliere la stoffa come materia prima per le mie creazioni.

Nel tempo ho imparato a conoscere e studiare i diversi tessuti, i materiali impiegati, la loro storia e le caratteristiche di uno dei prodotti più antichi che hanno accompagnato nei secoli ogni aspetto della vita degli uomini.

??I tessuti orientali sono i più antichi e, a mio parere, anche i più preziosi, forse perché grazie ai miei viaggi, ho capito che hanno un’anima e una storia.

Nel negozio di via Ortazzo a Treviso, molte borse sono realizzate con damaschi, con sete giapponesi o indiane o cotoni egiziani. Ogni tessuto ha una storia, ogni motivo racconta di una cultura, di una religione, è un simbolo caratteristico di quella terra lontana. Ogni colore ci può far sognare il blu di un mosaico in Turchia, il rosa del fiore di pesco giapponese, il giallo del tramonto sul Nilo…." Lisa





L'ingresso è gratuito, ma il n. di posti è limitato ed è necessaria la prenotazione