Salotto culturale gratuito "Danzando la dea. La ciclicità della donna"

Iniziano i martedì estivi in salotto a Robe Turche. Il primo incontro sarà martedì 20 giugno alle ore 20.00 su un tema importante e interessante per tutte le donne: "Danzando la Dea. La ciclicità della donna".

Un viaggio insieme per entrare in contatto con le proprie fasi lunari, danzando l'Archetipo della Dea ad esse collegato, che rappresenta la ciclicità femminile.



L'incontro sarà tenuto dalla Dr.ssa Lucia Costa, medico esperto in Ayurveda, insegnante di Yoga, esperta di fertilità e cura dei disturbi ginecologici.

(Centro ?yurveda e Yoga Mah?jyoti? Via Luigi Einaudi, 31 Dosson TV

https://ayurveda-yoga-mahajyotih.business.site)





L'ingresso è gratuito, ma il n. di posti è limitato ed è necessaria la prenotazione contattando Robe Turche T. 3492604921 robeturche@gmail.com #robeturche