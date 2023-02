Il "Salotto del vino" torna al Cantiere Art District

Ritorna al “Cantiere”, del TAD-Treviso Arts District il Salotto del vino, l’appuntamento

organizzato in collaborazione con Secret Wine Testing e rivolto agli amanti del buon bere,

agli appassionati, ma anche a chi semplicemente vuole avvicinarsi al mondo del vino in un

clima leggero e conviviale.



Giovedì 23 febbraio a partire dalle 20.00 sarà il vino rosso il protagonista, con una

degustazione di tre vini Amarone, Sangiovese, Schioppettino, ognuno raccontato dai

sommelier, più un assaggio “speciale”.

Con una parola segreta si potrà infatti accedere alla "Secret Room" per una degustazione al buio, con gli occhi bendati!

La degustazione dei vini sarà accompagnata da tre piatti in abbinamento.



Costo della serata: 50 euro.



375 6252511